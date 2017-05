Görbicz elmondta, miért sírt már a bemelegítés alatt

A Győr nyerte Magyarország 16. európai kupáját, hosszabbítás után verték a Vardar Szkopjét Görbicz Anitáék.

A szélsőként bevetett irányító volt a finálé legeredményesebb játékosa, az egyik megoldása a fél világot lenyűgözte.

A 33 éves kézilabdázó a Rádió 1-nek nyilatkozott a BL-döntő után:

Hosszúra sikerült az éjszaka, hétfőn csak dél körül ébredtem fel. A párom, Ottó Budapesten maradt a kisfiammal, így ki tudtam magam pihenni. Csodálkoztam, hogy Boldizsár kinn van a mérkőzésen. Ottó meglepett vele anyák napján, ráadásul előtte három napon keresztül nem láttam a kisfiamat. A bemelegítésnél vettem őket észre, és nagyon meghatódtam. Korábban csak egy könnyebb bajnoki mérkőzésemen volt jelen, amely után megbeszéltük, hogy jobb, ha máskor nem hozza ki, mert folyamatosan őt néztem, hogyan viselkedik, ez pedig elveszi a figyelmemet. Ezért most kicsit meg is könnyeztem a bemelegítésnél, és utána is nagyon koncentrálnom kellett a feladatomra. A góljaimnál azért mindig kinéztem, de csak örömömben. Nagyon szeretném, ha egyszer ezt labdarúgóként ő is átélhetné, és én lehetnék ott a BL-döntőjén.