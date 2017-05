Címmeccsel debütál a 29 éves magyar Európa-bajnok

Profinak áll, s címmeccsel debütál Bacskai Balázs – írja közleményében a Felix Promotion.

A 29 éves ökölvívó tavaly még ringbe lépett az olimpián, de nem úgy alakult a verseny, ahogy tervezte, hiszen már az első meccén vereséget szenvedett.

A 2008-as junior világbajnok középsúlyban versenyez majd, június 10-én debütál a Felix Promotion rendezvényén.

Már az olimpia után közöltem, hogy szeretnék elmenni profinak, azóta a lehetőségeket jártam végig. Volt egy komoly német ajánlatom, a Bundesligában szereplő csapatomon keresztül, de végül Szellő Imiékhéz hasonlóan én is a Felix Promotion mellett döntöttem. Mindenképp szeretnék teljes karriert befutni a hivatásosak között is. A teljes képhez hozzátartozik az is, hogy eddigi mesterem, Erdei Zsolt elnökké választása miatt új helyzet állt elő.