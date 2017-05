A francia bajnokság gólkirálya igazolt Fehérvárra

David Gilbert személyében kanadai jégkorongozót igazolt a Fehérvár AV19 csapata. A kanadai center a francia bajnokságban érdekelt Bordeaux együttesétől érkezik, ahol a tavalyi szezonban 42 mérkőzésen 54 pontot (30 gól, 24 gólpassz) ért el, mellyel gólkirály lett – írja a klub honlapja.

Gilbert játékjogát a 2009-es NHL-draft hetedik körében megszerezte a Chicago Blackhawks. Tengerentúli karrierje során pedig több mint 50 AHL, valamint 211 ECHL-mérkőzésen lépett jégre.

Mindig is szerettem volna az EBEL-ben játszani. Ezt a lehetőséget a Fehérvártól kaptam meg. Beszéltem Kóger Dániellel, akivel Toledóban már játszottam együtt, ő beszélt a csapatról, a városról és csak jó dolgokat tudtam meg tőle is. Nem ismerem túl jól a magyar jégkorongot, a szurkolókról viszont már hallottam, de nagyon várom, hogy felfedezhessem a várost és a környéket is