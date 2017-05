Mutatjuk a BL-döntő legszebb góljait – videó

Hosszabbítás után húzta be a klubtörténet harmadik BL-győzelmét a Győr. A Rába-parti gárda 31-30-ra verte a Vardar Szkopjét. Az EHF jóvoltából mutatjuk a rendes játékidő legszebb góljait:

