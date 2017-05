Ha ez így folytatódik, söpréssel lesz bajnok a Szolnok

Fejezd be, vagy mész ki a picsába - mondták háromszoros olimpiai bajnokunknak

A Szolnok kétgólos hátrányról fordítva legyőzte a vendég Egert a férfi vízilabda ob I három győzelemig tartó döntőjének második, pénteki összecsapásán, így egy sikerre került a címvédéstől.

Az első meccset hétfőn 13-7-re nyerte Egerben a címvédő, amely a második összecsapáson is vezetéshez jutott Varga Dénes góljával. Ezt követően azonban a remekül védő Mitrovicnak is köszönhetően stabilan állta a rohamokat az Eger, amely Cuk, Kovács és Lőrincz találataival fordított (1-3). A második nyolc percben csak hazai találatot láthatott a közönség, Aleksic és Varga révén gyorsan ledolgozta hátrányát a házigazda, majd Prlainovic góljával a nagyszünetre a vezetést is visszavette (4-3).

A fordulás után Prlainovic újra betalált, majd Cuk faragott a hátrányból, ám Vámos kettős fórban gondoskodott arról, hogy Kovács újabb találata csak az egygólos különbség visszaállításához legyen elég (6-5). A záró felvonásban Aleksic tovább növelte a hazai előnyt, s bár Kovács meglőtte harmadik találatát, Vámos két góllal gondoskodott arról, hogy a hajrában ne kelljen izgulnia együttesének. A Szolnok szerdán, Egerben sikere esetén lezárja a bajnoki párharcot. (Fotó: MTI/Bugány János)

Eredmény – E.ON férfi ob I, döntő, 2. mérkőzés: Szolnoki Dózsa-Közgép – ZF-Eger 9-6 (1-3, 3-0, 2-2, 3-1) gólszerzők: Vámos 3, Aleksic, Prlainovic, Varga Dé. 2-2, illetve Kovács Ge. 3, Cuk 2, Lőrincz 1 A döntő további menetrendje:

május 10., szerda: ZF-Eger – Szolnoki Dózsa-Közgép 18.00

május 13., szombat: Szolnoki Dózsa-Közgép – ZF-Eger 16.00 (ha szükséges)

május 17., szerda: ZF-Eger – Szolnoki Dózsa-Közgép 18.00 (ha szükséges)