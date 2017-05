Kettős győzelemmel jutott be a férfi kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjébe a Veszprém.

Sorozatban negyedszer jött össze ez a bravúr a bakonyi gárdának, mely útközben csodás gólokkal sokkolta a Montpellier-t.

Gasper Marguc kínai figurás találata be is került a forduló legszebbjei közé.

In-flight goals galore in the weekend’s Top 5. Which of these brilliant attempts is your no.1? #veluxehfcl pic.twitter.com/nK1aPyUmMi

— EHF Champions League (@ehfcl) 2017. május 1.