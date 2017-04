Rafael Nadal Barcelona királya

Rafael Nadal legyőzte Dominic Thiemet a 2,3 millió euró (724,8 millió forint) összdíjazású barcelonai salakpályás férfi tenisztorna döntőjében, ezzel

tizedszer bizonyult a legjobbnak a katalán városban. Ezzel rekorder.

“Extraordinary exchange!”

… Well, that’s one way of putting this point between @RafaelNadal & @ThiemDomi 👏#bcnopenbs pic.twitter.com/2J4GUZlOrF

— Tennis TV (@TennisTV) 2017. április 30.