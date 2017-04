Öröm volt látni, hogy az országos bajnokságon olyan versenyzők tűntek fel, és olyan időket úsztak, akikről eddig még csak nem is hallott a sportszerető közvélemény.

Együtt volt a múlt, a jelen és a jövő – fogalmazott lakonikusan büszkeséggel Bienerth Gusztáv, a Magyar Úszószövetség elnöke.

Kinek a sikere az országos bajnokság?

Tudja hány egyesület nyert érmet és ez milyen arányban áll mondjuk a tíz évvel ezelőtti eredményességgel?

Még nem készült felmérés, de az látszik, hogy a magyar úszósport alapjai szélesednek. És már nem csak budapesti műhelyek érnek el eredményeket, hanem vidékiek is. Eger, Debrecen, Győr, stb.. Dübörög a „Minden gyerek tanuljon meg úszni” program, akadnak olyan városok, ahol minden óvodás úszásoktatásban részesül már.

Mióta működik ez a program?

Pár éve.

Ahogy a Jövő bajnokai is.

A debreceni országos bajnokság azt bizonyította, ha ezek a fundamentumok erősek, ha ezeket a programokat tovább tudjuk vinni, akkor sokan lesznek, akik 12-13 éves korukban elmennek vízilabdázni, triatlonozni, öttusázni és többen maradnak olyanok, akik az úszást választják. Ez jelenik meg immár országos szinten új sztárok, új nevek, feltörekvő trónkövetelők személyében. Ebből a szempontból zajos siker volt az országos bajnokság. Hogy ez teljesen tudatos, nem csak szavak szintjén megjelenő programoknak az eredménye, abban biztos vagyok.

Ezzel lényegét tekintve az elődjét, Gyárfást Tamást fényezi, hisz mindazok a programok, amelyek eredményét dicsérte, évekkel ezelőtt indultak.

Valóban, ezt én örököltem. A programok elindítása az előd, a finanszírozás és az uszodaépítés a kormány, a szakmai minőség pedig az úszótársadalom munkáját dicséri. Idén fordult elő először azonban, hogy kizárólag a kis, nevelőegyesületeknek saját szponzori forrásból biztosítunk forrást. Azzal, hogy ebben az évben egy teljesen új programot indítottunk, állami források nélkül, abból a megnövelt szponzori pénzből, amit már mi tárgyaltunk ki, talán már az új vezetés is hozzájárult valamelyest a magyar úszósport fejlődéséhez.

Mennyivel nőtt a szponzori bevétel?

Még nincs vége az évnek, de azt feltételezem, közel a duplájára fog.

Nagyságrend?

Pár száz millió.

Kettő és kilencszáz is pár száz, a különbség mégis hatalmas.

250-300 millió lesz.

Az elődjét háta mögött „barterkirálynak” nevezték. Eddig jobbára barterüzletek jellemezték a MÚSZ-szponzorációját? A jövőben több lesz a szétosztható forint is?

Igen.

A MÚSZ-számára mi abban az üzlet, hogy miközben az országos bajnokságon a televíziónak nyilatkozott, a szponzorfalon a feje mellett pont az a barterüzletből származó Népszava felirat figyelt, amely médiumnak az elérése minimális a konkurenciához képest és kinevezése óta gyakorta támadja Önt?

A MÚSZ rendelkezik élő szponzori szerződésekkel. Az említett is ilyen. De hogy mondjak egy vicceset, akad olyan cégnév is a szponzorfalon, akivel perben állunk. Azonban sok minden változott az elmúlt három hónapban. Engedjen meg egy konkrét példát. 23 éve van egy főszponzorunk…

Nem nehéz kitalálni melyik, olyan régóta csak a sportszerszállító áll a szövetség mellett…

Nem szeretném megnevezni, mert nem a név, hanem a szemléletváltás módja a lényeg. Ez a szerződés lejárt, ezért megversenyeztettük, majd újratárgyaltuk, majd 63 százalékkal jobb feltételekkel kötöttük újra. Mással is megtesszük ezt. Az így bejövő többletforrásból indítottuk az új programot.

Az országos bajnokságokon eddig többnyire apukák, anyukák és maguk a versenyzők töltötték meg a lelátót. Változásnak tűnik, hogy négy napon át telt ház előtt zajlottak a döntők. Mennyi fizető néző volt?

Napi 1200 fő. A jegyértékesítést le kellett állítani, mert kevesebb fizetős hely volt, mint ahány érdeklődő.

Az igen! Vetekszik egy-egy NB1-es bajnokival, mondjuk az MTK-Gyirmótót bőven meg is haladja. Minek köszönhető ez?

Már a mi munkánk gyümölcse ez is. Két hónapon keresztül úgy készültünk a szponzorokkal, hirdetésekkel, kommunikációval, hogy ez a verseny része legyen Debrecen programkínálatának. Van egy tudatos megközelítése a szövetségnek, miszerint nézők nélkül a sport nem ér semmit. A nézőkből lesznek a támogatót, a nézőkből lesznek az új sportolók. Tudatos törekvésünk, hogy nem tao-szempontból, de látványsportággá fejlesszük az úszást. Ne feledjük, van egy csodálatos úszópalotánk, amelyet meg kell tölteni programmal.

Jövőre ezek szerint már biztos, hogy Budapesten lesz az ob?

Nem biztos. Meg fogjuk versenyeztetni, ahogy idén is ezt tettük. Kifejezett szándékom, hogy a vidéki önkormányzatok és Budapest is lássa, ez az üzleti érdekünk, de üzleti érdeke a rendezőnek is. Debrecenben az ob hetében nem lehetett szállodai szobához jutni, a város négy napon keresztül profitált a versenyből.

A szövetség mit profitált Debrecenből?

Azon túl, hogy egy csodálatos versenyt, bizonyos bevételek a szövetséget illetik meg. Jövőre már szeretnénk névadó szponzorációt is kötni a bajnokságra.

Ez évi egy esemény. A látványsportághoz több kell. Lesz-e olyan verseny, ami nem Eb, vagy vb, mégis ide vonzza akár Amerikából, Ausztráliából a legnagyobb sztárokat?

Nevezzük pénzdíjas világkupának, amiről beszélünk és a válasz igen, hiszen minden infrastruktúra a rendelkezésünkre áll. De terveink között van karácsony újév között egy könnyed, vizes sport esemény megszervezése is, ahol közösen a vízilabdázókkal, műúszókkal, műugrókkal szórakoztatnánk a közönséget.

Ha világkupa, az FINA, Gyárfás Tamás személye újra kikerülhetetlenné válik. Nem kellemetlen ez önnek?

Mindenkivel együtt tudok dolgozni a magyar úszósportért. Ez a dolgom.

Kívülről mégis az látszik, valami feszültség csak lehet a felek között. És ne feledkezzünk meg arról sem, 2016 legsikeresebb magyar sportágának az elnöke nincs benne Magyarország története legnagyobb sporteseményének a szervezőbizottságában. Miért?

Nem tudom. Furcsa, számomra érthetetlen helyzetnek tartom, de el kell fogadnom. Úgy kell dolgoznom a világbajnokságért, mint a MÚSZ elnöke. Debrecenben írtuk alá a megállapodást a szövetség és a vb szervező cége, a Bp2017 Kft. között. Jó megállapodást kötöttünk, de egyet kell értsek a kérdésben rejlő állítással.

Személyes, politikai, netán oszd meg és uralkodj-ok, esetleg Gyárfás Tamás felállítása kapcsán kialakult alku az ok?

Nem tudom. Kifejezetten jó a kapcsolatom Seszták úrral, a kormánybiztossal, a vb szervezőbizottságának elnökével, de higgye el, vannak ennél fontosabb dolgaim is. Dolgoznunk kell a tesztverseny előkészítésével, és a szervezésen kívül rengeteg a tennivaló a vb-vel, a masters vb-vel kapcsolatban. Hiszen a vb nem csak a két hét miatt fontos, hanem az elkövetkező éveket határozza meg, motivációs háttér kell legyen a következő tíz évre mindenki számára.

Kiegyenesedett a Hosszú-MÚSZ kapcsolat

Ez az országos bajnokság nem csak a nézőktől volt hangos, hanem pont, mikor mindenki elcsöndesedett, Shane Tusuptól. Sokak számára kiderült, olykor mennyire szenvedélyesen viseltetik az úszás iránt 2016 legeredményesebb úszóedzője.

Egy verseny feszültségét mindenki a habitusának megfelelően kezeli. A klubon belüli feszültség levezetésének talán nem a legelegánsabb módja ez. Sajnálatosnak tartom az esetet és bízom benne, a jövőben nem fog hasonlóra sor kerülni.

És mint elnök, ugyanezeket a gondolatokat fogalmazza meg Shane Tusup felé?

Azt gondolom, ezt a kérdést ő is más összefüggésben látta a verseny hevében, mint később. Mindannyian emberek vagyunk, és nem vagyunk egyformák. Előfordul ilyen, és nem vonnék le belőle messzemenő következtetést, mivel látom Katinka és Shane irdatlan teljesítményét.

Ők ketten az elmúlt két évben a korábbi elnökkel való ellentétük miatt “kiírták magukat a szövetségből”. Pillanatnyilag milyen az elnök, a MÚSZ viszonya a háromszoros olimpiai bajnokkal és férjével?

Nagyon jó. Nekem nincsenek nyelvi akadályaim. De gondolati akadályaim sincsenek. Pontosan értem a Shane honnan jön, miként gondolkodik.

Itthon, aki nem csomagolja be szépen a véleményét, az minimum nagyképű. Ehhez képest Shane pacekra kimond mindent, képes üvöltve vitatkozni a saját maga által Magyarországra csábított Darren Warddal, majd miután mindketten lehiggadtak, ugyanúgy megy tovább a közös munka, mintha semmi sem történt volna. Nem lehet, hogy csak az zavarja Shane kritikusaikat, hogy Magyarországon nincsenek hozzászokva az emberek az őszinteséghez?

Hát persze! Más kultúrkörből jön a Shane. De engem ez nem érdekel. Engem, az érdekel, micsoda fantasztikus kincs, hogy a világ legjobb úszónője a mi Hosszú Katinkánk. Hány olyan sportág, hány olyan gazdasági szereplő, vagy bármilyen teljesítmény van ebben az országban, akiről, amiről azt tudjuk mondani, a világ legjobbja? Katinka háromszoros olimpiai bajnok, a világ legjobbjának választott úszója. Természetes, hogy vannak sajátos, egyedi igényei, elvárásai.

Mi van akkor, ha a felmerülő igény nagyon nem a szövetség elvei szerint fogalmazódik meg, annak érdekeivel netán ellentétes?

Én nem várom el, hogy Hosszú Katinka, vagy az IronCorporation a szövetség érdekeit képviselje. Van nekik saját. Ha ez ütközök, ütközik. Leülünk és tárgyalunk.

Az eddigi minta szerint a csattanást nem a tárgyalás,hanem bezárkózás és merev elhatárolódás követte.

Ez túl van misztifikálva. A Magyar Úszó Szövetség elnökének az a dolga, hogy az 5-6 éves kisgyerekek úszásoktatásától, sportoltatásától, egészen a világ legjobb úszójáig terjedő spektrumban mindenkinek képviselje az érdekeit. Más érdeke van a hatéves gyermeknek, és megint más Hosszú Katinkának. Ettől színes ez a munka. Nem Katinkával, de tucatjával tudom mondani a sportágon belüli vélemény és érdekkülönbségeket. De mindenhol a megoldásra törekszünk. Január 8. óta Katinkától nem láttam olyan igényt, ami ne lett volna méltányos, indokolt és ne találtuk volna meg a módját a megoldásnak.

Az Iron Aquatics SE ingyenes uszodahasználata méltányos?

Nem a MÚSZ az uszoda üzemeltetője, így arra, hogy milyen feltételekkel egyezett meg Hosszú Katinka az üzemeltetővel, nincs rálátásom. Annak ellenben örülök, hogy a teljes válogatott keret ingyen használja az arénát. Sőt. A Budapest bajnokságra – amit ott fogunk megrendezni – is ingyen kapjuk a létesítményt.

Meddig lesz Kánaán, hiszen korábban se a Komjádit, se a többi NSK által üzemeltetett uszodát nem használta ingyen a szövetség?

Július 1-ig biztosan. Addig állapodtunk meg egyelőre és a tárgyalások most vannak folyamatban, hogy mi történjen a vb és az uszoda nézőterének visszabontása után, azaz 2018. január 1-től. Gondolom az Iron Aquatics SE és mások is leülnek tárgyalni a jövőről.

Uszoda és abúzus

Akad itt másik ügy is, Tóth Ramoné, ami talán fontosabb, mint hogy ki, kivel kiabált és miért.

A szövetségi vizsgálat még nem zárult le, Tóth Ramont mégis felfüggesztettük régióvezetői megbízatása, a kiemelt állami edzői programban való részvétele alól, ahogy a szponzorautó használata is szünetel az ügy lezárásáig. További hír, hogy az ügyészség kérésére a VII. kerületi rendőrkapitányság nyomozást indított ismeretlen tettes ellen. Nekünk ilyen esetben mindkét fél érdekeit kell néznünk. A vádak súlyosak, amíg le nem zárul a nyomozás az ártatlanság vélelme Ramont is megilleti.

A Kiss László-ügy után rövid időn belül ez a második hasonló eset. De ott volt a Szepesi Niki könyvéből ismertté vált Kicsi bácsi története is. Mindhárom eset egy jól behatárolható uszodához köthető. Ez a bizottság csak ezt az egy esetet, ezt az egy uszodát vizsgálja, vagy átfogó módon nyúl a témához?

A bizottság a konkrét esettel foglalkozik, de tavaly év közepe táján a szövetség kötött egy együttműködési megállapodást az UNICEF-fel, ami alapján a szervezet különböző ajánlásokat fogalmazott meg. Ezeket az ajánlásokat az úszószövetség akkori vezetése betette a fiókba. Nekünk ezeket elő kell vennünk, át kell néznünk. Ami biztos, én nem tudom, hogy Tóth Ramon vétett-e a törvények, az erkölcsi normák ellen. Ezt nem is a szövetségnek, hanem a rendőrségnek kell kiderítenie, bebizonyítania. De az biztos, a sportág minden szereplőjének érdeke, hogy az ügyben átláthatóság és nulla tolerancia legyen, hogy ilyen esetek ne forduljanak elő a jövőben.

Ez az eset is több éves múltból bukkant elő, holott úgy hírlik, a gyermekükkel távozó szülőktől a klub vezetői is pontos tájékoztatást kaptak anno, mi a menekülés oka. Évekkel ezelőtt mégsem történt felelősségre vonás. Miért?

Nincs információm arról pontosan mi történt annak idején, kik kaptak tájékoztatást erről, miért hallgattak. Ami biztos, amikor túl leszünk ezen az ügyön, le fogok ülni az UNICEF elnökével és meg fogjuk nézni mik a hazai és a nemzetközi tapasztalatok. A klubokkal, edzőkkel együtt látnom kell, mik az ajánlások, hogy lehet elkerülni a jövőben a hasonló eseteket. Amit mi meg tudunk tenni, azt megtesszük.

A transzparencia igénye a sportban is problémát okoz

Alig három hónapja elnök, de azzal is vádolják, hogy felrúgta a sportági status qou-t, már ami az állami forrás szétosztását jelenti. Azok morgolódnak, akik kevesebbet kapnak nyilván. Nem lehet, amikor a múltból hirtelen előjön egy-egy ilyen eset, inkább az aktuális elnök pozíciójának gyengítése a cél?

Akik a transzparenciát kritizálják, azok nyilván vígan elvoltak annak hiányában. De van itt egy érdekes dolog. Az új elnökség meghirdette az elosztási elveket, és meghirdette a döntést. Ezek korábban soha nem voltak közzétéve. Akadnak, akik kritizálják a szövetséget, hogy miért ott húztuk meg a vonalat. Mert évek óta ott húzta meg a szövetség, csak eddig nem tudtak róla. Annyiban is különbözünk az elmúlt érától, hogy a teljes állami keretet szétosztottuk, nincs olyan, hogy egyes klubok fű alatt extra juttatásban részesülnek.

Kik jártak rosszul?

Jó kérdés, mert voltak olyanok, akik a rossz statisztikai számok miatt kevesebbet kaptak, mint amit reméltek. Náluk korrigáltuk a számokat, és a saját bevételeink terhére ők megkapták a megfelelő támogatást. De akad olyan is, a Kőbánya SC, aki azért járt rosszabbul, mert tucatnyi versenyzője hagyta ott a klubot az elmúlt években, de ezt nem feltétlenül vette figyelembe az eddigi elosztási rendszer. Eredményességben első helyen állnak, de óhatatlan, hogy a sok távozó miatt ők, mint továbbra is kiemelt partnereink, kevesebb forrást kaphatnak.

Akkor másképp kérdezem. Melyek azok a klubok, amelyek taglétszámuk és eredményeiken túl mégis több támogatást kaptak, mint amit a száraz matematika biztosított volna nekik?

Erre nem tudok választ adni, mert a szövetség pénzügyi átvilágítása még nem fejeződött be.

Mit vár tőle, lesznek csontvázak, pénzügyi atombombák?

Megválasztásomkor, január 8-án még objektív okok miatt nem lehetett készen a 2016-os év pénzügyi elszámolása, ilyen szempontból még nem tudom mit vettem át. Ez az átvilágítás ahhoz kell, hogy egy rendkívül nagy költségvetéssel, bonyolult összetett módon gazdálkodó szervezet pénzügyi, jogi, gazdasági helyzetét átlássam. Ha nem tudom mi van, nem tudok transzparens lenni. Nem tudom megelőlegezni, hogy mi lesz az átvilágítás eredménye, amelyet a májusi 21-i közgyűlésen teszünk közzé, de ne felejtsük el, a 24 évig hivatalban lévő elnök meghatározó körülmény.

Ha lesz negatív megállapítás azt a szőnyeg alá söprik, vagy lesz felelősségre vonás?

Mi javarészt közpénzből gazdálkodunk.

Ezért kérdezem.

Nem az elnök, de nem is az elnökség döntése, ha vannak negatív megállapítások, azzal mi a teendő. Ez jogszabályi kérdés.