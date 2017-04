Hosszú Katinkáék generációja se semmi, de az új hullám még náluk is jobb lehet

A magyar válogatott szövetségi kapitánya a debreceni országos bajnokság előtt úgy nyilatkozott, az idei lesz minden idők legerősebb viadala. Dr. Sós Csaba nem csak a levegőbe beszélt, parádéztak a nagyágyúk, s a feltörekvő fiatal tehetségek is villogtak.

Ezúttal utóbbiakról lesz szó, néhányan közülük már a budapesti világbajnokságon is helytállhatnak, de az biztosnak tűnik, hogy ők alkotják majd a tokiói úszócsapat gerincét.

15 évesen Hosszú Katinka előtt

Késely Ajna már az első versenynap után kiharcolta a vb-kerettagságot, a Kőbánya SC 16 éves versenyzője 1500 gyorson 4 másodperccel verte Hosszú Katinkát, és Kapás Boglárka mögött a második helyen végzett a leghosszabb távon.

400 gyorson már nem talált legyőzőre, mindkét olimpikon vetélytársát maga mögé utasította.

Turi György tanítványa már korábban is jelezte, érdemes vele számolni a tokiói játékokon. A tavalyi, hódmezővásárhelyi junior Európa-bajnokságon szerzett 5 érmével (4 arany, 1 ezüst) robbant be, érdemes lesz mihamarabb megtanulnunk a nevét mert, ha így folytatja a magyar úszósport elitjébe tempózza magát a következő években.

A robbanékony triplázó és az új Kovács Ágnes

Az 1998-as születésű Molnár Flóra sem sokáig tétlenkedett, az 50 méteres gyorsúszás fináléjában megverte Verrasztó Evelynt. A Délzalai Vízmű SE versenyzője különleges mesterhármast hozott össze Debrecenben, hiszen a legrövidebb távon előbb pillangón, majd – surranópályán – mellen is diadalmaskodott.

Igazi sokk, hogy az egyes pályáról nyertem. A gyors és a pillangó oké, de a mell még nekem is meglepetés. Szeretem ezt is, csak a háttól mentsem meg a Jóisten. Örülök, de nekem ez a maximum, ötvenen vagyok jó, erre alkalmas a szervezetem

-mondta az utolsó versenynap után Molnár. Üde színfoltja ő a sportágnak, hiszen világelitet megközelítő sprintert nem neveltek a magyar műhelyek az utóbbi években. Molnár technikailag már most nagyon képzett, Japánra pedig bőven van ideje még fejlődni.

Kovács Ágnes óta várjuk a honi női mellúszás következő kiemelkedő alakját, és Vécsei Réka be is jelentkezett a megüresedett “posztra”. A 2008-ban olimpiai bajnokként visszavonult klasszis tartja a 100 (1:07,79) és a 200 mell (2:24,03) országos csúcsát is, könnyen lehet, hogy már nem sokáig.

Utóbbi távon ettől még közel öt másodperccel elmaradt a 15 éves csiszolatlan gyémánt, de így is megverte Hosszút és Sebestyén Dalmát. A miskolci sportoló meglepetésre a 100 mellet is behúzta, 7 századdal verte Szurovcsák Ivettet a fináléban.

Sajgó László, Vécsei trénere így nyilatkozott tanítványáról a boon.hu-nak:

Réka először vesz részt nagypályás felnőtt országos bajnokságon, tavaly novemberben ott volt a rövidpályás ob-n, amelyen egy negyedik és egy hatodik helyezést ért el. Szerdán az volt a célunk, hogy döntse meg a 2:30 perces egyéni csúcsát, amely már az előfutamban sikerült, hiszen 2:28:21-et úszott. A döntőre felépítettünk egy taktikát, megbeszéltük, mi a teendő, mikor kell nyitnia a hajrát, de persze arra is felhívtam a figyelmét, hogy mire számíthatunk az ellenfelektől, akik azért komoly szintet képviselnek.

Tejfelesszájú torpedók és a Kisegér

Vécsei mellett az ob szenzációját Milák Kristóf és Németh Nándor szállították. Utóbbi tehetség 17 évesen elképesztő országos csúcsot repesztett (48.64) a 100 méteres gyorsúszás fináléjában. Egerben Cseh Lászótól lesheti el a szakma fortélyait, de a júliusi világbajnokságon még nem veszélyezteti a 31 éves úszót, hiszen egyéniben nem indul.

Dr. Sós Csaba elmondása szerint Németh csak váltóban áll rajtkőre a viadalon, mert az augusztusi indianapolisi ifjúsági világbajnokságra koncentrál. Utóbbi versenyen még nem született magyar aranyérem, a szövetségi kapitány szerint ilyen honi kerettel ez már nem sokáig lesz így. Németh 200 gyorson is felállhatott a dobogóra, a harmadik helyen végzett.

A fent említett rekord a kemény munka és a kiváló formaidőzítés eredménye lehet. Azért is meghökkentő ez az ominózus idő 100-on, mert ebben a számban 2016 karácsonya előtt még 50 másodperc alá sem tudott menni Németh. Mostani eredményére már a mértékadó Swimvortex is felfigyelt, nagy jövőt jósolnak neki a portál szakújságírói.

Ha már Cseh Lászlót említettük, az egri ikon 100 pillangón fél másodperccel kikapott a 2000-es születésű Miláktól. Az érdi tehetség 200-on ráadásul a második helyen végzett, ezen a távon Kenderesi Tamástól kapott ki.

Nem gondoltam volna, hogy első lehetek, ezt még azért fel kell dolgoznom. Boldogan megyek innen haza. Nem elsősorban a 100 pillére készültem, hanem mindhárom pillangós számra (50, 100, 200). Volt nemrég egy sérülésem, de szerencsére jól sikerült a visszatérés. Józanul gondolkodom, úgyhogy inkább az ifjúsági világbajnokságra készülök, hiszen első éves ifi vagyok, felnőtt vb-m pedig még rengeteg lehet

–mondta a 100 pillangó döntője után Milák. Az ifjú titán a presztízsgyőzelem mellett annak is örülhetett, hogy egyenesen a világranglista 7. helyére tempózta fel magát az 51,98-as idővel.

Parádés teljesítmény, ez nem vitás, de van még hova fejlődnie, Rióban Cseh 51,14-gyel lett hármas holtversenyben harmadik, Joseph Schooling pedig 50,39-cel nyerte ezt a számot.

Milák csobbanása külföldön is hullámokat keltett, a német swimsportnews.de is kiemeli, hogy először ment be 52 másodperc alá, és ezzel a szám világbajnokát (Cseh) utasította maga mögé.

Meg kell említenünk Vigassy Bálintot is, aki már tavaly hallatott magáról a rövid pályás ob-n. Az ötszörös olimpiai bajnok Egerszegi Krisztina fia kétszer is megjavította egyéni legjobbját 200 háton, júliusban lesz 17 éves, célja az olimpia.

A magyar válogatott szövetségi kapitánya szerint lesz annyi aranyunk a 2017-es világbajnokságon, mint amennyi a riói olimpián született, érmek tekintetében pedig a legutóbbi ötkarikás játékokról szállítottnál is többet vár.

Ezen feladat teljesítése még talán nagy falat lenne a magyar úszás legifjabb csillagainak, de a hazai rendezésű vb előtt a netanyai junior Eb-n és az augusztusi indianapolisi junior vb-n már számíthatunk dobogós helyezésekre Milákéktól.