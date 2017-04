Edzés közben halt meg az olasz bajnok

A cyclingnews.com osztotta meg a szomorú hírt, mely szerint meghalt Michele Scarponi.

A 37 éves kerékpárost edzés közben ütötte el egy kamion szombaton reggel Olaszországban.

Michele Scarponi killed in training, veteran Astana rider hit by a truck near his home in central Italy. https://t.co/6CF5CsPRWp pic.twitter.com/vhZFXRcnzA

— Cyclingnews.com (@Cyclingnewsfeed) 2017. április 22.