Lábprotézissel teljesítette a Boston Marathont, egy nővel a nyakában ért célba

Igen emlékezetesre sikerült az idei Boston Marathon. A női győztes például egy kétgyermekes rendőrnő volt, valamint teljesítette a távot az a Kathrine Switzer is, aki 50 évvel ezelőtt első női versenyzőként futotta le a bostoni maratont. Most 70 évesen futotta le.

És ott van még Earl Granville is.

A veterán katona autója mellett 2008-ban, Afganisztánban robbant fel egy bomba, térdtől lefelé elveszítette a bal lábát. Azóta több maratonon is elindult, de mindig kézi hajtású kerékpárral. Most azonban már lábprotézissel tette meg a távot, amivel kivívta a nézők elismerését.

Igazán azzal a videóval lopta be magát az emberek szívébe, amikor áthaladt a célon, mivel ezt elég stílusosan tette meg: a nyakába kapott egy amerikai zászlós nőt – arról nem szólnak a hírek, hogy ki a hölgy. Az ABC ezt élőben közvetítette a Facebookon, már 7 millió felett jár a videó nézettsége.

Army National Guard vet Earl Granville, who lost his leg in Afghanistan, carries a woman across the finish line of the Boston Marathon​. pic.twitter.com/3S3e2nad10

— ABC News (@ABC) 2017. április 18.