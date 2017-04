Görbiczé a legszebb gól, győrié a 2., Fradi-játékosé a 4. – videó

Hétvégén rendezték a női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjének visszavágóit. A Győr bejutott a budapesti Final Fourba, a Ferencváros viszont kettős vereséggel búcsúzott a további küzdelmektől.

Görbicz Anita lőtte a forduló legszebb gólját, a képzeletbeli dobogó második helye pedig Nycke Grooté lett. A 4. legnagyobb dugót az FTC játékosa, Marija Jovanovics küldte a bal felsőbe a címvédő CSM Bucuresti elleni meccsen.

Györ dominate with two very different moments of brilliance in a classy Top 5 Goals! #ehfcl pic.twitter.com/v4mB2qmlRz

— EHF Champions League (@ehfcl) 2017. április 17.