Kettős gyilkosság: felmentették a korábbi Pats-játékost

Aaron Hernandez gyilkosság miatt jelenleg is életfogytiglani börtönbüntetését tölti. A korábbi New England Patriots-játékost most egy másik, 2012-es kettős gyilkosság vádja alól mentette fel az esküdtszék – számol be a Yahoo.

Utóbbi ügyben csak engedély nélküli fegyvertartás miatt bűnhődik a 27 éves sportoló.

A mostani döntés értelmében öt évvel ezelőtt nem ő ölte meg Daniel de Abreut és Safiro Furtadót egy utcai lövöldözésben.

Hernandez 2013. június 17-én egy Boston melletti ipartelepen hidegvérrel lelőtte Odin Lloydot, amiért két évvel később életfogytiglani börtönre ítélték.