Görbicz csodagólt tekert, Amorim az 500.-at lőtte – videó

Bejutott a Final Fourba a Bajnokok Ligájában a Győr, miután hazai pályán visszavágott a Metznek a Franciaországban elszenvedett vereségért.

Görbicz Anita négy gólt szerzett a meccsen, a második félidő elején csodálatosan tekert a bal felsőbe, erre a megmozdulásra az EHF sem nagyon találta a szavakat.

Eduarda Amorim volt a győriek legeredményesebbje hét találattal, a Metz ellen megszerezte karrierje 500. gólját a brazil átlövő.

500! Watch this footage of the all-impressive @GyoriAudiETO back @Duda18Amorim, who scored her 500th career #ehfcl goal tonight. pic.twitter.com/YQAD7XJaUQ

— EHF Champions League (@ehfcl) 2017. április 15.