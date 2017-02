Magyarok, akik megváltoztatták a legamerikaibb dolgot

Az első Super Bowlt 1967-ben rendezték, az akkor még két rivális liga, az AFL és az NFL győztesei között. Magyar idő szerint hétfő hajnalban már az 51. jön, idén az Atlanta Falcons és a New England Patriots között. A Sport1 mellett a 24.hu is élőben közvetíti a mérkőzést. Magyarokat a világ összes pontján találunk, nem kivétel az NFL sem.

Az amerikai futball első magyarja George Halas volt, aki 1895-ben született Chicagóban és élete álma volt, hogy a helyi csapatban, a Bearsban játszhasson. Később edző, menedzser és tulajdonos is volt, beválasztották a sportág Hírességek Csarnokába is. Összesen 40 évig edzősködött, hat bajnoki címet szerzett. Az NFC bajnoka a mai napig a róla elnevezett George Halas Trophyt kapja, a Bears az ő tiszteletére visszavonultatta a 7-es mezt.

Már a Super Bowl-korszak előtt játszottak magyarok a ligában, az egyik legmeghatározóbb játékos akkor Peter Gogolak volt, aki 1942-ben született Budapesten. Gogolakot a liga hivatalos oldala is a top 10 játékos közé választotta, aki megváltoztatta az amerikai futballt. Magyarországon a Pénzügyőr játékosa is volt, családjával ‘56-ban emigráltak, majd megismerkedett a foci amerikai változatával. Nem meglepő, hogy rúgó lett, de az már annál inkább, hogy lábujj helyett lábfejjel rúgta a tojáslabdát, amivel forradalmasította a játékelemet.

A Buffaloval kétszer is AFL-t nyert. Testvérével, Charlie-val máig ligarekordot tartanak, amikor egy mérkőzésen 14 extrapontot értékesítettek.

Joe Namath nagyapja 1911-ben került Amerikába, az unoka később sokkolta a világot. A New York Jets irányítója kora szupersztárja volt, nem véletlenül hívták Broadway Joe-nak. A harmadik Super Bowl MVP-je 1969-ben azzal lepett meg mindenkit, hogy bár előtte mindenki a Baltimore Coltsot tartotta esélyesnek, a Jets az ő vezetésével lett bajnok.

Már a Super Bowl-korszak kiemelkedő alakja volt Larry Csonka, a Miami Dolphins későbbi futója már 16 évesen közel két méter volt. Az 1968-as draft első futó választottja lett, 1970-ben pedig a már szintén magyar származású Don Shula edzette. Ő tanította meg rá, hogy ne fejjel ütközzön, így elkerülték az előtte jellemző sérülések. Kétszer nyert Super Bowlt (1972-ben veretlenül nyertek bajnokságot), egyszer a döntő legértékesebb játékosa lett, akkor 145 yardot futott és két touchdownt szerzett. A Dolphins a tiszteletére visszavonultatta a 39-es mezt.

A már említett Don Shula mindössze hét szezont játszott a ligában, nimbuszát edzőként teremtette meg, 33 évig edzősködött. Az edző lett, aki veretlenül nyert bajnokságot. Máig ő a legtöbb győzelemmel büszkélkedő edző, 328-szor nyert csapataival. (A második a már említett Halas 318 győzelemmel.) Hatszor jutott döntőbe, kétszer nyert is, egyszer a Baltimore, később a Miami csapatával.

A most 53 éves Bernie Kosar a Cleveland Browns csapatában kezdett irányítani, de nem igazán jött ki a most a Patriotsot edző Bill Belichickkel. Kosar távozott, pont azt a fél évet játszotta a Dallas Cowboys csapatában, amikor Super Bowlt nyertek. Troy Aikman mögött nem lépett pályára, később pedig a másik irányítólegenda, Dan Marino cseréje volt Miamiban.

Joe Theismann osztrák apa és magyar anya gyermeke, aki már Amerikában született. Először a kanadai ligában kezdett játszani, később került az NFL-be. 1974-ben került a Washington Redskinshez, kilenc év után bajnokságot nyert. Egy évre rá alapszakasz MVP lett, újra a Super Bowlba jutott, de ott vereséget szenvedett az Oakland Raiderstől. 1985-ben egy horrorsérülés vetett véget pályafutásának.

Az eddigi utolsó magyarországi gyökerekkel is rendelkező Super Bowl-résztvevő Meskó Zoltán. Meskó 1986-ban született Kolozsváron, 12 évesen került Amerikába a szüleivel. A 2010-es draft első rúgó választottja volt, a New England Patriots vitte el. Első évében 38,4 yardot átlagolt, ami újoncrekord. 2011-ben elbukta a döntőt csapatával, később a Pittsburgh Steelersnél és a Cincinnati Bengalsnál is játszott, de 2013 óta nincs csapata.