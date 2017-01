Így nézne ki a kivilágított Budapest a 2024-es olimpia idején

2017 szeptemberében derül ki, hol rendezik majd a 2024-es olimpiát, Budapest mellett Los Angeles és Párizs van még versenyben. Mit ne mondjunk, megoszlanak a vélemények arról, hogy kell-e Magyarországnak egy olimpia, főleg 3113 milliárd forintért.

A pályázóbizottság azért mindent megtesz az ötlet népszerűsítéséért, kedden is közzétettek egy látványtervet arról, hogyan is nézne ki a kivilágított Budapest az olimpia és a paralimpia idején. Itt most az olimpiai falut láthatjuk, ami a Csepel-sziget csúcsán lenne:

Azt csak halkan tesszük hozzá, hogy ez alapján kicsit nagy lenne a fényszennyezés, illetve pont az olimpiai falu közepén lenne a csepeli szennyvíztisztító telep, ami 120 milliárdba került, szóval minden bizonnyal nem tüntetnék el addig.