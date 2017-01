Botrány és trónfosztás a darts-vb döntőjében

Gary Anderson 2015-ben és 2016-ban is megnyerte a PDC darts-világbajnokságot, és 2017-ben is eljutott a döntőbe, ahol az a Michael van Gerwen volt az ellenfele, aki az elődöntőben minden idők legjobb teljesítményével győzte le Raymond van Barneveldet. A holland egyszeres világbajnok, 2014-ben győzött.

Van Gerwen kezdte az álomdöntő első szettjét, 3-2-re nyert, de Anderson ugyanilyen arányban hozta a második játszmát, úgyhogy egyenlített. A harmadik felvonás elején a holland kisebb hullámvölgybe került, ellenfele brékelte és el is lépett 2-1-re a nyert szettek tekintetében.

Innentől kezdve sokáig nem volt megállás, van Gerwen egy másik dimenzióban kezdett el játszani.

Úgy röpködtek a hollandtól a 180-ak, mintha az a világ legtermészetesebb dolga lenne, és bár a negyedik szett még szoros volt (3-2 nyerte meg), 2-2-es összesítette állás után 3-0, 3-1, 3-0, 3-1-re verte a kissé tanácstalanná váló Andersont.

A kilencedik szettben nagyszerűen játszott mindkét játékos, Anderson már lazábbra vette a figurát, ez be is jött neki (na meg van Gerwent kissé megzavarta, hogy egy szurkoló feljutott a színpadra és a trófeát felkapva elrohant a versenyzők előtt), 3-2-re megnyerte a játékrészt és 6-3-ra szépített összesítésben.

This fan got up on the stage and picks the trophy up in the final of the darts😂 #WorldDartsChampionship #darts #skysportsdarts pic.twitter.com/KMvgvPN8sO

— paul kelly (@paulieleeds) 2017. január 2.