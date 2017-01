Ütős év volt 2016

Van jobb program annál az újév első napján, hogy megnézzük az előző esztendő legnagyobb kiütéseit a bokszringben? Aligha! Íme, öt KO az óévből.

David Haye közel négy év kihagyás után tért vissza idén januárban, bár nem töltött túl sokat a szorítóban. Alig több, mint két percbe telt neki lerendezni az ausztrálok nehézsúlyú öklözőjét, Mark de Morit.

Az ukrán félnehézsúlyú Olekszandr Gvozdik sem vitte túlzásba a francia Nadjib Mohammedi ellen Las Vegasban, a második menetben ballal előkészített egy jobb egyenest, amivel pont állcsúcson verte Mohammedit. Vége is volt a találkozónak.

A mexikói Saúl Álvarez sokak kedvence a mostani mezőnyből és nem véletlen, látványosan bunyózik, nem mellesleg úgy üti ki az ellenfeleket, mintha kötelező lenne. Az Amir Khan elleni mérkőzését beválogattuk az év meccsei közé is, Álvarez egy tökéletes jobbossal zárta le a bunyót a hatodik menetben.

Nem éppen úgy sikerült Bernard Hopkins utolsó meccse, ahogyan azt eltervezte. Egészen jól tartotta magát Joe Smith Jr. ellen, a nyolcadik menetben azonban úgy kiütötték, hogy még a ringből is kiesett. Próbálta bizonygatni, hogy lökték, de kevés tisztább leütés van ennél. Az 51 Hopkinst karrierje során először ütötték ki.

A francia-szenegáli középsúlyú Hassan N’dam N’Jikam is szereti minél előbb lezárni a soros mérkőzését. Decemberben, Saint-Denisben elég volt neki 21 másodperc is, Alfonso Blanco akkorát kapott, hogy még rángatózott is a földön.