Polgár Judit lemondott a szövetségi kapitányi posztról

Polgár Juditot novemberben kérték fel a UNWomen esélyegyenlőségi nagykövetének. Az ENSZ által indított kezdeményezés keretein belül a 40 éves magyar sakkozó a női egyenjogúságért fog küzdeni.

A hunonchess.com írta meg, hogy Polgár a jövőben 2030-ig szóló nagykövetségére fókuszál, melynek következtében lemondott a magyar férfi sakkválogatott szövetségi kapitányi posztjáról.

Talán közismert, hogy bármilyen elvállalt feladatot csak teljes erőbedobással, kompromisszumok nélkül tudok végezni. Úgy érzem, hogy az elkövetkező időszakban nem marad annyi időm és energiám a sakkválogatottra, mint amennyit magammal szemben elvárnék. Akik ismernek, azt is tudják természetesen, hogy a magyar sakksport fejlődése érdekében, ahogy eddig is, ezután is minden szálat megmozgatok, tudásomat, nemzetközi kapcsolatrendszeremet latba vetve segíteni fogom a versenyzőket és a szövetséget. Mindemellett kiemelt figyelmet szeretnék továbbra is fordítani a fiatal tehetségek felkutatására és gondozására, valamint a sakk mind erősebb nemzetközi megjelenítésére az oktatásban.