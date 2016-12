Sportbotrányok 2016-ban – Kiss László-ügy

A 2016-os év legnagyobb vihart kavart botránya a Kiss László-ügy volt. Áprilisban robbant a bomba: a privatkopo.hu írta meg, hogy a szövetségi kapitány három évig ült börtönben, csoportosan elkövetett nemi erőszakért. 7-én lemondott a szövetségi kapitányi posztról a vétkes, de azt mondta, koholt vádak alapján ítélték el 1961-ben.

Kiss László úr mintegy fél évszázaddal ezelőtt okkal vagy ok nélkül megkapta büntetését. Az ifjú korában elkövetettek elévültek, ha egy bűnös lerótta büntetését, akkor joga van újfent méltóképpen beilleszkedni a társadalomba. Tény, hogy a szerkesztői szabadság végtelen, személy szerint tehát csak kérhetem, javasolhatom, hogy a magyar sportban, de ugyanúgy a közéletben nagy tekintélyű Kiss László személyét ne árnyékolják be

–nyilatkozta a lavina indulásakor az akkori MÚSZ-elnök, Gyárfás Tamás. A sportvezető azt is mondta, hogy az áldozat már elhunyt, de később kiderült: nagyon is él. Sőt, meg is kereste az RTL Klubot és kamerák kereszttüzében emlékezett vissza az esetre.

Takáts Zsuzsanna azt mondta: 55 éve nem ő volt az élsportoló úszók egyetlen áldozata, egy nappal azután, hogy őt megerőszakolták, egy másik lánnyal Kiss ugyanazt próbálta tenni. Akkor is társai segítettek lefogni az áldozatot. A lány késve kért segítséget, ezért nem lett rendőrségi ügy az esetből.

Kiss László – miután lemondott szövetségi kapitányi posztjáról, – személyesen kért elnézést Takáts Zsuzsannától, aki megbocsájtott neki.

Nem a 20 éves, hanem a 75 éves Kiss László kér bocsánatot, az ítélet megtette a magáét. Ezzel a nyilatkozattal mindent le szeretnék zárni és nem kívánok a továbbiakban senkinek sehol sem megnyilvánulni

–mondta május közepén a vétkes, csakhogy júniusban aztán Hámori Magdolna is kiállt a nyilvánosság elé. Elmondása szerint vele szemben is szexuális jellegű bűncselekményt követett el Kiss László.

Mondta, hogy most be vagyok zárva, meg fog történni a dolog. Odajött és elkezdett kergetni, mintha fogócskáztunk volna. Kergetett az asztal körül és akkor azt mondtam: ha egy ujjal hozzám nyúlsz, elkezdek ordítani, és feljönnek a munkások. Hát persze, hogy nevetett, mert nagy volt a zaj, fúrták az uszodát, hogy hallanák, hogy én ott ordítok?

Idézte fel a múltbéli eseményt a nő, aki a történtek után elvesztette bizalmát a férfiakban. Hámori szerint nem lehet megbocsátani azt, amit Kiss tett.

Megdöbbentő volt Kósa Lajos megnyilvánulása, aki focis szabálytalansággal állította párhuzamba Kiss László Takáts Zsuzsanna elleni tettét, de Csapó Gábor és Aczél Endre véleménynyilvánítása is kiverte a biztosítékot.

A százhalombattai képviselő-testület mindenesetre a korábbi szövetségi kapitány díszpolgári címének visszavonásáról és az uszoda nevének megváltoztatásáról döntött tavasszal.