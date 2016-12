Nevessünk együtt 2016 legviccesebb nyilatkozatain – videó

Ki mással is kezdhetnénk egy ilyen cikket, mint Kenderesi Tamással, aki azt találta mondani a riói olimpián 200 méter pillangón szerzett bronzérme után, hogy:

Hát azért elfáradtam. Rám férne egy két sajtburesz.

A 19 éves úszó egyébként az előfutamban megverte a későbbi győztes Michael Phelpset. Példaképe legyőzését így kommentálta:

Próbáltam visszafogni magam.

Azóta egyébként intézményesítette a “sajtbureszt”, hiszen a Zing Burgerben kapható szendvicséből származó bevétel egy részét a Magyar Paralimpiai Bizottságnak ajánlotta fel.

Szintén a riói olimpián lopta be magát a szívünkbe Fu Yuanhui. A 20 éves úszónő Hosszú Katinka mögött lett harmadik a 100 méteres hátúszás középdöntőjében. Elmondása szerint rövidlátó, így az őt kérdező riportertől tudta meg, hogy 59 másodpercen belüli időt (58.95) teljesített :

Mindent kiadtam magamból, az összes misztikus energiámat felhasználtam. Nagyon kemény három hónapon vagyok túl, volt, mikor azt gondoltam, sosem fogok sikerrel járni. Néha azt gondoltam, az élet nem jobb a halálnál, de a mostani verseny után nagyon boldog vagyok, ki tudnék ugrani a bőrömből

-nyilatkozta a kínai versenyző, aki a fináléban majdnem két tizedet javított (58.76) középdöntőbeli idején, ezzel Kylie Massevel holtversenyben bronzéremnek örülhetett. A számot Hosszú Katinka nyerte (58.45), a második helyen az amerikai Kathleen Baker végzett.

A magyar válogatott nagyszerűen szerepelt a 2016-os franciaországi Európa-bajnokságon. A nyolcaddöntőben búcsúzó együttes legviccesebb nyilatkozata Szalai Ádám nevéhez fűződik. A magyar tolmács adta fel a magas labdát:

Úgy gondolják tényleg, hogy Renaldónak ugyanígy kell tovább is nyilatkoznia, mint a gólos köcsög a ketchupos üvegből?

A 28 éves csatár a humoránál volt, így reagált a kérdésre:

Ezt a kérdést meghallgattam volna eredeti nyelven inkább… Biztos vagyok benne, hogy Cristiano Ronaldo többször átélte ezt a ketchupos dolgot. Maximálisan egyetértek vele, aztán minden ketchupos lesz a végén, akkor leszünk a legboldogabbak.



Végül tényleg örülhettünk, hiszen a mieink a későbbi győztes Portugália elleni bravúros döntetlen (3-3) után megnyerték az F-csoportot. A nyolcaddöntőben aztán Belgium jelentette a végállomást.

Utóbbi találkozón Király Gábor parádésan védett (10 hárítása Eb-rekord lett), tette mindezt ráadásul sérülten. A külföldi kollégák is felfigyeltek a magyar kapus szürke mackónadrágjára, melyről így nyilatkozott a 40 éves futballista:

Azért hordom, mert kényelmes. Én csak egy kapus vagyok, nem topmodell.

Király a belgák elleni vereség után elcsukló hangon nyilatkozott, egyúttal visszautalt 1998-as nyilatkozatára, mint utóbb kiderült keretbe zárta válogatottbeli pályafutását.

Usain Bolt 100-on, 200 méteren és a 4X100-as váltó tagjaként is címet védett, megnyerve ezzel kilencedik olimpiai aranyát. A csupaszív sportoló a trollkodásról sem felejtkezett meg Rióban:

Maradunk az olimpiánál, a riói megnyitó sztárja a tongai taekwondós Pita Taufatofua volt, aki félmeztelenül bevonulva lopta el a show-t. A ceremónia után egy riporter megróbált vele interjút készíteni, de a testét olajozó hölgyek nem nagyon hagyták szóhoz jutni:

Dan Walker számolt volna be az olimpia aktuális történéseiről, mikor érkezett egy leánybúcsús csapat. A házasodni készülő hölgy be is ugrott a riporter mellé egy gyors beszélgetésre.

Miután közölte a nagy nap pontos dátumát, illetve szerelmet vallott leendő férjének a kamerán keresztül csak úgy mellékesen megkérdezte, hogy melyik tévétársaságnak ad éppen interjút. A riporter elárulta, hogy a BBC-től vannak, melyre így reagált a hölgy (2:33-tól):