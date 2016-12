Fucsovics alaposan megizzasztotta a világranglista negyedik helyezettjét

Fucsovics Márton négy napon keresztül a világranglista negyedik helyezettjével, a svájci Stan Wawrinkával edzett – írja a szon.hu.

Edzőm, Sávolt Attila és Stan trénere, Magnus Norman egyeztette le a programot, így tölthettem négy napot Genfben. Naponta kétszer edzettünk együtt, illetve csütörtökön már csak egy, háromórás foglalkozás szerepelt a programban. Wawrinka kérésére többnyire pontra játszottunk, és persze számoltuk is az eredményt. Hogy nyertem-e szettet? Igen, többet is. Kedden és szerdán is, a csütörtöki négy játszmából pedig az első hármat én nyertem 6:4, 6:4, 6:1-re, a negyediket pedig ő 7:5-re. Ez nem jelenti azt, hogy jobb teniszező lennék nála, sőt… Sokkal inkább a fáradtság jeleit véltem felfedezni rajta