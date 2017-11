5 tipp téli lakásfelújításhoz

Hatalmasat tévedünk, ha azt gondoljuk, otthonunk felújításába csupán a tavasztól őszig tartó időszakban vághatunk bele.

Ha belső átalakításra adnánk a fejünket, számos olyan feladat van, amit a tél időszakban is elvégezhetünk, ráadásul a fő építkezési szezonon kívül még jelentős árengedményekre is számíthatunk – mondják az újHÁZ Centrum szakértői, akik összegyűjtötték azokat a munkálatokat, amiket az előttünk álló hónapokban is végrehajthatunk.

Burkolás

Új fürdőszoba vagy konyha karácsonyra? Jó hír, hogy télen is minden beltéri burkolási munka elvégezhető, legyen szó hideg vagy meleg burkolat lerakásától. Nem kell tehát elengedünk az új csempe vagy járólap iránti vágyunkat és a szanitereinket is nyugodtan lecserélhetjük divatosabbakra, csupán számoljunk hosszabb száradási időkkel. Fontos, hogy a ragasztók használata mellett rendszeresen szellőztessünk, ugyanakkor gondoskodjunk arról is, hogy a szoba hőmérséklete ne csökkenjen 10-12 fok alá. A laminált parketták esetében különösen tartsuk szem előtt azt, hogy legalább egy napig az alapanyagok a burkolásra váró helyiségben legyenek elhelyezve, így teljes mértékben akklimatizálódni tudnak az ottani hőmérséklethez.

Gipszkartonozás

Ha a hideg időszak beköszöntével jutott eszünkbe, hogy leválasztanánk egy helyiséget a nappaliból vagy beépített polcokra sorakoztatnánk kedvenc olvasnivalóinkat, használjunk gipszkartont. Minimális por keletkezése mellett, remekül és gyorsan rögzíthető, így bármikor belevághatunk egy válaszfal felhúzásába is. A gipszkarton bevetésével akár egyetlen nap alatt is drasztikusan átalakíthatjuk otthonunk képét.

Falbontás nélküli épületgépészeti munkák

A vezetékek behúzása, a konnektorok, a lámpatestek és a kapcsolók cseréje sem szezonális feladat, így egész évben nekifoghatunk. Nagy vésésekbe és falbontásokba azonban ne vágjuk a fejszénket, hiszen az nagyfokú porképződéssel jár, s állandó szellőztetést igényel. Tökéletes választás lehet azonban a kábelsínek használata, amelyekkel pillanatok alatt akár teljes vezetékcserét is elvégezhetünk otthonunkban.

Festés

Ha karácsony közeledtével nappalinkat is ünnepi köntösbe szeretnénk öltöztetni, vagy éppen annak hangulatát szeretnék az évszakhoz igazítani, bátran szerezzünk be gyorsan száradó falfestékeket. Húzzuk be a bútorokat a helyiség közepébe, a falak mentén terítsünk le védőfóliát, hogy aztán előkaphassuk festőhengerünket, feltűrhessük ingujjunkat és nekivághassunk a feladatnak. Szellőztessünk gyakran, ugyanakkor a helyiség hőmérsékletét tartsuk stabilan 12-15 fok körül. Egy gyors falfestés, és otthonunk máris átalakul.

Beépített bútorok cseréje, felújítása

Mivel a bútorok összeszerelése semmilyen szellőztetést, száradási időt nem igényel, így akár a teljes konyhabútorunkat is lecserélhetjük. Ha elkerülnénk a nagy volumenű átalakítást, dobjuk fel a nappalit egy-két új polccal, kisebb méretű szekrényekkel. Vegyük elő a csavarhúzó-készletünket, terítsük magunk elé az összeszerelési útmutatót és máris nekifoghatunk a bútorok összeállításának.

A kivitelezők többnyire a tél kezdetére, vagyis az építkezési szezon végére már letudják feladataikat, ebben az időszakban talán könnyebben tudunk megbízható szakértőket találni a belsőépítészeti munkák elvégzésére. Ráadásul az ünnepek közeledtével egyre több helyen juthatunk nagyobb kedvezményekhez is, így miközben otthonunk átalakul, jelentős összegeket is megspórolhatunk.