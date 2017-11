Meghatározza a dolgozószoba hangulatát az íróasztal

A hatékony munkavégzéshez elengedhetetlen a jól kialakított környezet.

A tanuló- vagy dolgozószoba tervezésénél figyelni kell a megfelelő fényviszonyokra, a kényelmes székre és a szoba legfontosabb elemére, az íróasztalra.

Hogyan válasszunk?

Mielőtt elkezdünk nézelődni, vegyük elő a centit, mérjük le alaposan a rendelkezésre álló helyet és rögzítsük az adatokat. Érdemes felvázolni egy alaprajzot, és így elkezdeni az online asztalkeresést. Ha találunk egy számunkra szimpatikus darabot, rajzoljuk be ceruzával az asztalt méretarányosan alaprajzunkra, így láthatjuk, mennyi helyünk marad az asztal beillesztése után.

A kiválasztásnál ne csak a szoba adottságait vegyük figyelembe, hiszen munkavégzéstől és egyéniségtől függően mindenkinek más méretű asztalra van szüksége. Ha például csak laptoppal dolgozunk, akkor elég egy kisebb méretű asztal, ha viszont asztali számítógépet, nyomtatót vagy szkennert használunk, illetve papírmunkát is végzünk, akkor nagyobb asztalt kell vásárolnunk.

Elhelyezés

A méret mellett a forma is nagyon lényeges. Mini otthoni irodához például tökéletes lehet egy sarokelem is, komolyabb munkavégzéshez pedig lehet, hogy egy L-alakú, nagyméretű asztalra van szükségünk.

Ha nincs szükségünk a szobában hatalmas, polcos szekrényekre, mert a munkavégzéshez szükséges iratok és tárgyak elférnek kisebb helyen, akkor érdemes olyan asztalra beruházni, ami rendelkezik fiókokkal és/vagy polcokkal, így a fontos iratok mindig karnyújtásnyira lesznek, munka után pedig gyorsan elpakolhatunk, könnyen megelőzve a rendetlenséget.

Milyen anyagból legyen a berendezés?

El kell döntenünk, milyen anyagból készült asztalt választunk. A legolcsóbb és talán legnépszerűbb a laminált asztallap, amelynél a munkafelületet műanyaggal vonják be, így ellenállóbb a mindennapi használat során. A fából készült asztalok általában többe kerülnek, ezek a legelegánsabbak, de sokkal kényesebbek, mint laminált vagy fémből készült társaik. A fémből készült asztallapok nagyon strapabíróak, így hosszútávú használatra is tökéletesek. A biztonsági üvegből készült asztallapok is ellenállóak, azonban vigyázni kell a felület élesebb széleire, így érdemes valamilyen csuklóvédőt terítenünk az asztal szélére, hogy kíméljük kezeinket.

Ami nagyon fontos: olyan asztalt vegyünk, amire szívesen nézünk rá, így lelkesebben ülünk le dolgozni vagy tanulni. Egy színes asztal is jó választás lehet, de érdemes kerülni a nagyon mintás darabokat, mert elvonhatják figyelmünket.

