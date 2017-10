Hogyan teleltessük a muskátlit?

Lassan leáldozik a virág szezonja, és elérkezik a teleltetés ideje.

A muskátli teleltetése sokaknak nem kérdés: van egy egyszerű módszer a szezonzárásra, mégpedig az, hogy fogjuk az elvirágzott töveket, és egy elegáns mozdulattal a komposztra, vagy a szemeteskukába hajítjuk azokat.

De vajon jó ötlet-e megszabadulni a dolgukat végzett növényektől, mint teleltetni őket? – teszi fel a kérdést blogjában Megyeri Szabolcs kertészmérnök, aki hasznos tanácsokat ad a muskátli teleltetéséhez.

A teleltetés előnyei

Az első a spórolás, mert hiába nem drága a muskátli, azért mégiscsak pénzbe kerül, így pár évig költséghatékony lehet az aktuális állomány megtartása. A másik ok, hogy a teleltetett muskátlik színét már ismerjük. Ha azokat például tudatosan a falhoz, vagy egyéb növényekhez választottuk színben, akkor a tél után biztosak lehetünk benne, hogy a kompozíció változatlan marad.

A fajtákat tekintve főleg a futó muskátlit, az angol muskátlit szoktuk telelteni, de tulajdonképpen bármelyik fajta teleltethető. Csak a három évnél fiatalabb növényeket célszerű elpakolni a hideg hónapokra, az ennél idősebb példányok veszítenek a színintenzitásukból, kevesebbet virágoznak, felkopaszodnak, vagyis dekorációs értékük csökken.

Futó muskátli teleltetése

Októberben érkezik el az ideje növény visszametszésének, visszatördelésének, nagyjából 10-20 centiméterig. Így csak a tövek maradnak meg, ezeket a csonkokat teleltetjük át, melyeket elég havonta egyszer-kétszer öntözni. A téli tárolás körülményei fontosak, betartandó a maximum 12 Celsius fokos hőmérséklet – az optimális 8-10 Celsius között van – és fagymentes, nem túl párás helyre lesz szükség, különben gombásodás léphet fel.

Angol muskátli teleltetése

Sima, álló, vagy angol muskátli esetében már több variáció létezik a teleltetésre. A biztos, bevált módszer szerint a növényeket virágládástól, mindenestől vigyük be a teleltető helyiségbe, amely legfeljebb 6-8 Celsius fokos, nem nyirkos, és valamennyi beszűrődő fénnyel is bír. A növényen két héttel a teleltetés megkezdése előtt kell hajtásritkítást végezni, így a sebfelületek még be tudnak száradni, a növény regenerálódni tud, és télen nehezebben gombásodik be.

Másik alternatíva a föld teljes letakarítása a gyökerekről, majd a csupasz tövek újságpapírba csomagolása. Ha így járunk el. akkor a gyökérnyaknál megkötözve rakjuk el a növényeket, de a párás-nyirkos helyet ilyenkor is kerüljük.

Van még egy lehetőség! E szerint a muskátlit a földtől meg kell szabadítani, és visszametszés nélkül, levelesen, virágosan szárítókötélre felkötözni, gyökérrel felfelé. A módszer hátránya, hogy könnyen kiszáradnak a növények, ezért tavasszal, az ültetés előtt 1-2 órára langyos vízbe kell áztatni azokat.

A kertészmérnök figyelmeztet: nincsen garancia arra, hogy minden növény túléli a teleltetést. A folyamat végeztével, tavasszal vissza kell majd szoktatni őket régi-új közegükhöz, ezért számoljunk azzal, hogy össze kell szedjék magukat, ami legalább 1-2 hét késést jelent majd a frissen beszerezhető muskátlik virágzásához képest.

Fotók: Wikimedia Commons