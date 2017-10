Zuhanyzó építés – 3 dolog, amin a legjobb ötlet is megbukhat

Egyre inkább divatba jön az épített zuhanyzó a fürdőszobákban, ami érthető is, hiszen mutatósabbak, elegánsabbak és tartósabbak a hétköznapi műanyag zuhanyzótálcás, előre gyártott megoldásoknál. Van azonban gond is velük, hiszen sokkal nagyobb odafigyelést és pontosságot igényel a kialakításuk, és könnyen elronthatjuk, ha nem figyelünk oda a kényes pontoknál. Mutatjuk, melyek ezek!

Egy zuhanyzó építése tényleg nagy körültekintést igényel, ezért jobb, ha egy hozzáértő mesterre bízzuk ezt a feladatot. Azonban még így is oda kell figyelnünk néhány részletre ahhoz, hogy tökéletes legyen a végeredmény!

A csempéktől függ, mekkora legyen a zuhanyzó

Mint minden építésbe, ebbe is csak alapos tervezés után szabad belevágni! Elvileg egy épített zuhanyzó bármilyen méretű lehet, de a gyakorlat és a takarékosság mégis határokat szab: például a sorozatban gyártott üvegajtók jóval olcsóbbak az egyedi méretűeknél, ezért érdemes ehhez igazítani a zuhanyzófülke szélességét. Hasonlóképpen a csempék mérete is meghatározó, hiszen egyáltalán nem mutat jól, ha el kell vágni ezeket a szép (és drága!) kerámia lapokat azért, mert nem passzolnak a fülke paramétereihez. Az így szétszabdalt burkolatnál a fugázás sem mutat már olyan jól – már csak ezért is érdemes előre számolni a csempemérettel. Az épített zuhanyzófülke esetében tehát fordítva igaz a mondás: a gombhoz kell a kabátot venni, és előbb a csempéket és az ajtót kell kiválasztani, majd ehhez kell igazítani a fürdő méreteit.

A lefolyó kényes kérdés

Dönteni kell arról is, hogy a padló szintjébe simuló, teljesen akadálymentes zuhanyzót szeretnénk vagy pedig peremes megoldást – ugyanis a lefolyó épített magasságát eszerint kell kialakítani. Az akadálymentes verzió komoly számításokat igényel, és sok szempontot kell figyelembe venni hozzá: például a burkolólapok nagysága és vastagsága befolyással van a zuhanylefolyó magasságának kiszámításában, sőt a csempék kiosztása arra is hatással lehet, hogy hova kerüljön a lefolyó. Ha egy átépítésnél már eleve adott paraméterekkel kell dolgoznunk, és a felfolyó nem helyezhető át, akkor ezt a tényezőt semmiképpen nem szabad figyelmen kívül hagyni! Egy jó tanács: soha ne középre tegyük a lefolyót, mert kifejezetten kellemetlen a hideg fémen állni zuhanyzás közben!

Bútort a zuhanyzóba?

Egy zuhanyzóban szükség van a piperéknek tárolóhelyre és néha egy kis székre is. Az építéskor ezzel sokan nem is törődnek, mert azt gondolják, hogy majd utólag is fel lehet fúrni a falra azt a polcot, és egy kisszéket sem lesz nehéz keríteni. Amikor aztán valóban arra kerül a sor, hogy bele kell fúrni a kerámialapokba, nem csak azért fáj a szívük, mert sajnálják a csempét, hanem azért is, mert az utólag vásárolt polc valahogy nem passzol a zuhanyzóhoz, és még a legdrágábbak is kicsit úgy néznek ki, mintha véletlenül kerültek volna oda. Mennyivel elegánsabb, ha a falba épített fülkében tartjuk a szappant és a mosdókesztyűt, és egy helyes, előre megtervezett kis párkányunk is van, ahol elfér a többi pipere felszerelésünk? A székkel ugyan ez a helyzet: ha előre kialakítjuk és csempével burkoljuk, sokkal ízlésesebb lesz a megjelenése, arról nem is beszélve, hogy ez igazán tartós megoldás is.