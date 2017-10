Praktikus tanácsok burkolatválasztáshoz

A burkolatok kiválasztásakor sok kérdésre kell megfelelnünk, és nem csak az számít, hogy jó választ találjunk, hanem az is, hogy helyes sorrendben tegyük fel ezeket a kérdéseket. Ebben segítünk most.

Mielőtt az első boltban meglátott csudaszép csempébe belebolondulnánk, és meggondolatlanul költenénk pénzt burkolatokra, üljünk le, és tegyük fel maguknak a követező kérdéseket. Sok időt és pénzt takarítunk meg ezzel!

Kültér vagy beltér?

Ez alapjaiban határozza meg a választást, hiszen kültérre csak fagyálló anyagokat szabad felhasználni, míg beltéri burkolatként gyakorlatilag bármi szóba jöhet, ami megfelel a funkciónak – tehát akár kültéri, fagyálló burkolatot is lerakhatunk.

Fal vagy padló?

Falra tehetünk padlóra szánt burkolatot, fordítva azonban ez nem lehetséges. A falburkolatok ugyanis törékenyebbek, sérülékenyebbek, a terhelést és az állandó koptatás nem bírják, hiszen nem erre lettek tervezve.

Milyen a fűtés?

A padlófűtés behatárolja a burkolatválasztást, hiszen ebben az esetben padlószőnyeg és a tömör fa nem jöhet szóba. Ezen kívül viszont minden más használható 10-12 mm-es vastagságig. Más fűtéstípusoknál nincs megkötés, és gyakorlatilag bármilyen burkolatot tehetünk a falra és a padlóra is.

Mivel és mennyit járunk majd a burkolaton?

A kopásállóság a burkolatok egyik mutatója. Csempéknél, járólapoknál és kültéri burkolatoknál például egy ötös skálán osztályozzák a kopásállóságot (PEI I-V), és minél ellenállóbb burkolatra van szükségünk, annál magasabb PEI osztályú csempét kell vennünk. A kérdés már csak az, hogy az egyes helyiségekben mennyire kell kopásállónak lenni a burkolatnak? A jó válasz pénz takarít meg nekünk, hiszen vannak helyiségek, ahol elegendő egy „puhább”, ezért olcsóbb anyagot is leraknunk, míg máshova célszerű keményebb és ellenállóbb felületű, drágább burkolatot keresni. Ez utóbbin nem szabad spórolni, hiszen a silányabb termék hamarabb tönkremegy, és a pótlása, javítás sokba kerülhet pénzben, időben és bosszúságban egyaránt. Lássuk tehát a PEV skálát:

PEI I – II : Alacsony kopásállóság, kizárólag fürdőszobákban használható, ahova nem mennek be cipővel csak zoknival. Az ilyen lapok elég ritkák, általában vörösagyag alapú sötét, fényes felületű lapok.

Pei III: Közepes igénybevételnek kitett helyiségekbe ajánlott. Például nappali, lakószobák, étkezők. Nem ajánlott előszobába, konyhába.

PEI IV: Nagy igénybevételnek kitett helyiségek. Korlátozás nélkül alkalmazható a lakás bármely helyiségébe, beleértve az előszobát, konyhát, ha a lap fagyálló, akkor a teraszt is. Alkalmas még közületetek, irodák, kis és közepes forgalmú üzletek, iskolák, közintézmények burkolására.

PEI V: Nagyon nagy igénybevételnek kitett helyiségek burkolására. Például, irodák, nagy forgalmú üzletek, közintézmények, iskolák, stb.

Mekkora a helyiség?

Ez a kérdés a burkolóelemek méretét és színét befolyásolja elsősorban, és emellett természetesen azt is, hogy mennyit kell majd a kiválasztott anyagból vásárolnunk. A méret tekintetében érdemes az arányosság szabályát követni, vagyis minél kisebb a helyiség, annál apróbb elemekből álló burkolatokat használjunk fel benne! Egy picike fürdőszobában például nem mutatnak jól az asztallapnyi csempék, viszont a kicsik nem csak kedvesebbé és otthonosabbá teszik a teret, hanem optikailag tágítják is azt. A színek térre gyakorolt hatását sem szabad figyelmen kívül hagyni: a szűk szobákba, konyhákba és fürdőkbe világos burkolatot érdemes lerakni, a tágabb helyiségekbe pedig bátrabban használhatjuk a mélyebb, sötétebb árnyalatokat.

A helyiség mérete meghatározza a burkolat mennyiségét is, és mivel egyes burkolattípusok kifejezetten drágák, jó, ha pontosan, darabra kiszámoljuk, mennyire is lesz szükségünk, majd ehhez képest 10 százalékkal többet veszünk. Erre azért van szükség, mert burkolás közben anyagveszteség is lehet, és az sem árt, ha a munka végén marad egy két tartalék darab is, amivel később pótolnhatjuk a használatban eltört, elkopott darabokat.

Ahhoz, hogy a mennyiséget pontosan ki tudjuk számolni először ki kell választanunk a magát burkolatot – például egy konkrét csempetípust a fürdőszobához, vagy járólapot a nappaliba. Ezt követően ennek méretei alapján készítsünk egy burkolat kiosztási tervet – például úgy, hogy az üzletben egy papíron körberajzoljuk a kiválasztott csempét, majd otthon ezt a sablont kivágjuk és sokszorosítjuk, és lerakjuk különféle mintázatokban és variációkban a burkolni kívánt padlóra. Ez a modellezés nagyon hasznos (különösen csempézés vagy kültéri járdák, parkolók és más felületek kövezése előtt!), mert számos kérdést még idejében a felszínre hoz, és ezekre az előtt adhatunk választ, hogy megvásároltuk volna a burkolatot. Például kérdés lehet, hogy legyen-e bordűr, és ha igen, akkor pontosan hova kerüljön, vagy tegyünk-e néhány eltérő színű és mintájú és anyagú elemet a kiosztásba díszítésként? Ez utóbbi kérdésben egyébként a „kevesebb több” elvét érdemes követni, máskülönben zavaros, nyugtalanító és ízléstelenül cifra lesz a burkolatunk!

Mi illik a lakásomba?

Ez az utolsó választási szempont – bár sokaknak a legfontosabb. Mégsem szabad a többi elé venni, mert magas árat fizethetünk azért, ha szép, ízléses és divatos, de a célra alkalmatlan burkolatot választunk, mert ezt rövid időn belül úgy is le kell cserélni, hiszen a használattól elkopik, megreped, felpúposodik, lehullik vagy eltörik. A burkolat külleme – a színe, mérete, kiosztása, rajzolatai, ábrái és az egyes díszítőelemei – elképesztően nagy hatással vannak egy lakás hangulatára, ezért nagyon jól meg kell fontolnunk, mit választunk. A szempontok között mindenképpen szerepeljen három dolog:

· Mi illik a lakásomhoz?

Minden ingatlannak megvan a saját karaktere, egyedi környezete és története, amit érdemes figyelembe venni, és amihez alkalmazkodnia kell a lakberendezési stílusnak

· Mi tesz jót a térnek?

A lakás alapterületén nem nagyon lehet változtatni, de a térérzeten már annál, inkább. Jó színekkel, ügyesen kiválasztott mintákkal tágassá tehetjük az otthonunkat: kis szobákba például világos árnyalatok az ideálisak.

· Milyen hangulatot szeretnék az otthonomban?

Mivel a burkolat hosszú távra szól, ne engedjünk az azonnali impulzusnak, és ne feltétlenül az aktuális, de gyorsan múló divat szerint alakítsuk ki az enteriőrt. Könnyen lehet ugyanis, hogy a trend éppen az izgalmas és impulzív megoldásokat favorizálja – ami épp most ez kedvünkre is való –, de hosszú távon egy színekben és formákban gazdag lakásbelső már inkább nyugtalanítóan hatna ránk. Fontoljuk meg alaposan, hogy milyen atmoszféra kell nekünk és a családnak, és ehhez igazítsuk a színeket, anyagokat, felületeket az otthonunkban. szín