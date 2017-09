Tetőtéri lakás, ahová azonnal beköltöznénk

Ennél szebbet nem is álmodhattak volna.

Sokan félnek a tetőtéri lakás megvásárlásától mondván kevés a hely, nehézkes a helykihasználás és kényelmi szempontból sem optimális. Ennek ellenére egyre többször találkozunk olyan megoldásokkal, ami sokakat meggyőz arról, hogy tetőtéri lakásban lakni jó.

Az alábbi lakás is példa lehet arra, hogy érdemes belevágni. A sok ferde falsíkkal határolt, világos, 84 négyzetméteres tetőtéri lakásban nappali, hálószoba, 2 gyerekszoba, konyha, terasz, fürdő, mosdó és még vendégszoba is található. A zöld környezetben található ingatlan dekorációja is természetes, világos, élhető.

A természetes anyagok, a sok fa, fehér falak, világos burkolatok, természetes mintázatú tapéták, zöld növények együtt a rengeteg ablakkal egy nagyon világos, barátságos életteret hoztak létre. A tárolóhelyeket igyekeztek nagy számban és változatosan kialakítani, a normál szekrények mellett egyedi bútorokat is készítettek.

Forrás : Margarita Rasskazova

