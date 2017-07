Akácból készült kerti bútor: tartós megoldás a pihentető környezetért

Támfalak, ágyások, virágládák és hidak gyártására is kiválóan alkalmas.

A kerti bútorral kapcsolatban alapvető elvárás, hogy legyen szép, ízléses, környezetbe illő, praktikus és értékes. A természetes alapanyagú kerti bútorokkal szemben a legszigorúbb elvárásokat azonban maga a természet támasztja. A hőingadozás, a csapadék, a gombák, a napsugárzás, a rágcsálók, a rovarok azonnal megtámadják a bútort és megkezdik az újrafelhasználást. A természet könyörtelen kihívásaira az egyik legcsodálatosabb alapanyag, az akác felel.

Ellenáll a természet kihívásainak

Az akácfa kétségkívül a legellenállóbb, kültéri felhasználásra leginkább alkalmas fafaj hazánkban. Rendkívüli teherbírása és az időjárási hatásokkal szembeni rezisztenciája biztosítja, hogy a kerti bútorok nemcsak gyönyörűek lesznek, de hosszú éveken át élvezhetjük az általuk nyújtott kényelmet, és bármelyik darabja igazi éke lesz kertünknek.

Az akác jól bírja a hőmérséklet változásokat, a csapadékot és az UV sugárzást, emellett rendkívül tömör és kemény. A benne lévő természetes védővegyületek – csersavak és robinetin-féleségek – biztosítják a különböző rothasztó gombák és kártevő rovarok távol tartását, így az elkészült kerti bútor sok éven keresztül kiszolgálja használóját.

Legyen szó akár egy egyszerű kerti padról, akár egy egész terasz berendezésétől, az akácfából készült kerti bútorok tökéletesen illenek a megálmodott otthon környezetébe.

Tartós megoldás a pihentető környezetért

Az első osztályú akácfa nem csak a klasszikus kerti bútorok, hanem kiegészítő eszközök, támfalak, ágyások, virágládák és hidak gyártására is kiválóan alkalmas. Élettartama napnak és esőzésnek kitéve, a talajjal érintkezve is rendkívül magas. Ezért is biztos, hogy az akácfából készült kerti bútor hosszú távon is kiszolgálja az igényeket.

