Elavult stílustól az álomotthonig, avagy egy szoba pazar átváltozása

Az otthon hangulatát minden esetben befolyásolja a színvilága, ezért ha felújítani szeretnénk, akkor több szempontot is érdemes figyelembe venni. Ilyenek a falfelületek, padlóburkolatok, vagy a régi esetleg új bútordarabok, amik minden esetben befolyásolhatják a végeredményt.

Egy helyiség például több okból is lehet sötét. Az egyik ok az égtáj, hiszen egy északi fekvés determinálja a fényeket. Ugyanakkor egy déli fekvésű szoba is lehet borús hangulatú, ha kicsi az ablaka, vagy egy bútordarab útjában áll a fénynek.

Meghatározók a bútorok, a padló és a fal színe is. Az alábbi átalakítás jól tükrözi, hogyan lehet egy sötét, szürke 60-as évekbeli nappalit álomszép helyiségekké varázsolni.

Sötét és elavult bútorok, unalmas elrendezés, ez volt a kiindulópont.

Az átalakítás kiemelt célja volt, hogy étkezővel egybenyitott nappali valósuljon meg, és világos szín domináljon a térben. Ennek megfelelően fehérre festették a felületeket, és süllyesztett világítással tették adtak még több fényt a helyiségnek.

Természetesen megtartották a mutatós téglából készült kandallót, de hozzáépítettek egy felújított faburkolatot, és új színt is kapott.

A leendő konyhába beépített szekrényeket helyeztek el.

Széles padlóval választották el az egy térben lévő helyiségeket.

És íme a végeredmény

Ilyen lett a nappali és az étkező. Több, mint bámulatos.

Videón is látványos