Mutatós térelválasztók és sövények bambuszból

Konténerben tartva még több törődést igényel.

A legalacsonyabbak 1-1,5 méter magasra nőnek, de akár 10 méteresre növő fajták is léteznek. A bambuszok között találunk tűző napot és félárnyékot kedvelőket, egyben azonban megegyeznek: vízigényesek. Sokan még a mai napig is idegenkednek tőlük, pedig megjelenésük egyedi és mutatós, fenntartásuk könnyű, télállóságuk is jó.

Öltözteti a kertet

A bambuszból lehet térelválasztót vagy sövényt kialakítani, csoportba vagy egyedülálló növényként elültetni. Ha védőfalat szeretnénk a bambuszokból, 90-150 cm-re ültessük egymástól, illetve a gyorsan terjedő fajtáknál még ennél nagyobb közöket is hagyhatunk.

Sokan inkább konténerben nevelik a bambuszt, és így képeznek belőle térelválasztót, vagy szoliter növényként élvezik eleganciáját. Ez azért is jó, mert nem kell aggódni a túlzott burjánzás miatt, de néhány dologra érdemes odafigyelni.

Fontos a konténer anyaga

Elsőként arra, hogy konténernek ne használjunk vékony falú műanyag edényeket, hanem inkább vastag falú beton, fa vagy agyagedény legyen az. A legtöbb bambusz a kissé savas, agyagos talajban érzi jól magát. Ha savanyítani szeretnénk a talajt, érdemes darált tőzeggel javítani az állapotán. Ha fém konténert választunk, ügyeljünk arra, hogy legyen vízelvezetése, és csak fagytűrő bambuszokhoz használjuk.

Rendszeres öntözést igényel

A rendszeres öntözés egy másik fontos tényező. A konténerben nevelt bambusz több törődést igényel, mivel jobban ki van téve a környezeti stressznek. Érzékeny a hőségre és a hidegre, az erős szélre, és a szűkös hely miatt könnyebben kiszárad. Ezért a konténeres bambuszokat nyáron 3-5 alkalommal is öntözni kell.

A konténerben nevelt bambuszt ajánlott 2-5 évente ritkítani.

