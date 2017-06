Illatozó otthon citromfával és szobafenyővel

Kuriózumként akár termésünk is lehet.

A kertészkedés tökéletes hobbi azok számára, akik szeretnek a kertben munkálkodni, kikapcsolódni. Azonban a kert nem adatik meg mindenkinek, de számos olyan növény létezik, amely egy lakás biztosította körülményekhez is kiválóan képes alkalmazkodni, és elfoglaltságot adni. Ilyen növények például az örökzöldek.

Egyetlen kaspóból is varázsolhatunk igazi tündérkertet Már biztosan látott mindenki magazinokban vagy interneten tündérkerteket. Igazán varázslatos hangulatot teremtenek, mintha más világba csöppentünk volna. A kerti törpék elbújhatnak ezek mellett!

A lakásban nevelhető örökzöldek közé tartozik sokak kedvence, a citromfa, ami megfelelő feltételek mellett még gyümölcseivel is megörvendeztetheti a gazdát. A zöld és a sárga vidám színei télen is örömet csempésznek a szürke hétköznapokba: a különleges mediterrán növény pedig akár egy téli kert ékköve is lehet, hiszen szereti a fényt és a meleget.

A másik kiváló lehetőség a szobafenyő. Ez az örökzöld jóval nagyobb törődést igényel, mint a citromfa: rendszeres öntözést, meghatározott páratartalmat kívánnak érzékeny tűlevelei és a túlzott melegtől, tűző naptól is óvni kell. Gondos törődés mellett azonban ez az örökzöld is bármely otthon illatos dísze lehet egész évben.

Végleges magassága általában 90-180cm között van. Legjobban szoliterként mutat, előtérben, lépcsőfordulóban, tágas sarkokban. Kimondottan illik tágas, elegáns, klasszikus berendezésű otthonokba.