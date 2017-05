Értékké vált a múlt, egyre divatosabb a vintage stílus

Trendi lett a nosztalgia.

A vintage szó magyar jelentése többek között: régies, kopottas, klasszikus. Tulajdonképpen minden, ami nosztalgiát ébreszt, vintage-nek nevezhető. Eredetileg a szó szüretet és begyűjtést is jelent. A vintage kifejezés a 20-as évektől a 70-es évek közepéig viselt öltözékekre, kiegészítőkre, stílusra vonatkozott.

Csináld magad!

A vintage mai erőteljes terjedése szorosan összecseng az otthoni kreatív tevékenységek, a csináld magad – DIY – do it yourself erősödésével. Sikk lett leporolni a régi tárgyakat, trendi lett a kopottas hangulat, bátrabban kerül fel a kopott képkeret még egy makulátlan otthon falaira is.

Öreg padlások titkos szegleteiben régi tárgyakra, darabokra bukkani mindig élmény volt. Lomtalanításkor más által kidobott, de még felújítható, átalakítható berendezési darabokat hazavinni és új életre kelteni izgalmas kalandnak ígérkezett. Bolhapiacok vagy a már hazai viszonylatban is terjedő garázsvásárok szintén jó lehetőségek. De mi a titok? Miért kerül időről-időre előtérbe a régi korok tárgyainak szeretete?

Tényleg egyfajta nosztalgikus érzés kerít hatalmába, amikor egyszer csak arra vágyódunk, hogy a nagyi régi kávéscsészéje ne a szekrény mélyén porosodjon, hanem legyen csak ékes dísze a konyhai polcnak?

Úgy gondolom nemcsak a nosztalgia a movitáció, hanem a felismeréssel egyidejűleg – miszerint nem kell rögtön mindent kidobni csak azért, mert a boltban sorakoznak az új darabok – váltak értékké a múltbéli tárgyak. Részben hangulati megjelenési eszköze annak a szemléletnek, hogy azoknak a tárgyaknak is helye van otthonunkban, amelyek már nem csillognak úgy, mint fénykorukban, nem a legmodernebb kialakításúak, de még praktikusak, használhatók. Részben egyfajta tudatosság is szerepet játszik, hiszen egy régi tárgy felhasználása, átalakítása jóval kevesebb környezeti terhelést jelent, mint kidobni és új beszerzést eszközölni.

Mindezzel párhuzamosan az is erőteljes irány, hogy otthonainkban szeretnénk minél több természetes anyagot alkalmazni, és egyre többen kerülik a műanyagok, környezetre vagy épp az egészségre káros anyagok használatát. A régebbi korok bútorai, berendezési tárgyai természetes hatást keltenek: meleg színű fák, fonott kosarak, cserépedények.

A színek elsősorban a kiegészítőkben jelennek meg, mintás textilek, több árnyalatban megjelenő dekorációs, berendezési elemek. Ám a bútorok jobbára egyszínűek, és gyakran kopottak.

Márton Anikó írása – Kiemelt kép: bloghomeidea.com