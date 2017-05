Térkövezés pofonegyszerűen, gyorsan és pontosan (X)

Az érték- és időtállóság kérdése nem csak házépítéskor merülhet fel, hanem a dekoratív és funkcionális felületformálást illetően is. Minőségi térkövek használatával olyan térburkolatot alakíthatunk ki, amelyek a jövőben is megfelelnek az elvárásoknak. A Leier a tartós térkövezés olyan alternatíváját kínálja, ami a nútféderes kialakításának köszönhetően a mechanikai es esztétikai követelményeknek is eleget tesz.

A minőségi és professzionális termékek használata a térburkoló anyagok esetében sem elhanyagolható szempont, hiszen ez jelenti az időtállóság es értékteremtés kulcsát. Ennek érdekében a Leier folyamatos fejlesztéseken dolgozik, amelynek eredményeként mar 2009-ben bevezette a magyar piacra a Leier Kaiserstein termékcsalád részeként, a cégcsoport saját fejlesztésű N+F, azaz nútféderes kapcsolódási rendszerű „Palomino” térkövét. Az innovatív, fésűs távtartó szerkezet megalkotásának célja a letisztult, egyenes vonalvezetésű díszburkolatok egyes elemeinek emelt szintű együtt dolgozása volt a hosszú élettartam érdekében.

Az elmúlt évek biztató eredményei révén a Leier folyamatosan, több termékénél is alkalmazta az N+F távtartó elemeket, egyúttal az ilyen díszburkolatokat az N+F rendszertermék kategóriába sorolta. Az eljárás lényege, hogy a térkövek oldalán található besűrített, fésűs rendbe állított, lefele szélesedő és fokozatosan vastagodó, csonkolt kúp formájú távtartók közötti fugában lefele, egyre kevesebb a hely a fugázó homok számára, amely a beiszapolással így teljes keresztmetszetében ellepi, kitölti azt. A rendszermegoldás egyik előnye, hogy az a beépítést követően teherelosztó tárcsaként is funkcionál. Ennek egyik feltétele, hogy a burkolatot a járművek indulásakor, fékezésekor, kanyarodásakor erő vízszintes erőhatások oldalirányú nyomással terjedve kerüljenek elosztásra, amelyet a Leier a fugahomok stabilizálásával oldott meg. A vízszintes erőhatások nem csak nyomás, de húzás útján is együtt dolgozásra késztetik az egyes burkolóköveket, amit az elemek az N+F rendszer távtartóinál egymásnak adnak át, csaknem az ipari burkolat kötését biztosítva a díszburkolatnál. Az N+F kialakításnak a kivitelezés során is jelentős szerep jut. Meredekebb térkövezés esetében gyakori gond, hogy vibráció miatt a burkolókövek a lejtő aljának irányába elmozdulnak, lecsúsznak az ágyazaton. Gyakorlati tapasztalatok alapján az N+F rendszertermékeknél ez a jelenség ismeretlen, így a garázslejárók, vagy meredek kaptatok is ideálisan kialakíthatóak. A nútféderes kültéri burkolatok praktikussága kéz a kézben jár az esztétikummal. Mivel a távtartók a burkolókő keresztmetszetének felső 7-8 mm-es részén mar nem jelennek meg, azok a fugázott burkolatnál rejtve maradnak, hullámtörő tulajdonságuk révén pedig megvédik a burkolatot a nagynyomású mosóberendezéssel történő tisztítás során. Az Európai Megfelelőségi jelöléssel ellátott termékek fagy és olvasztósó-állók, csúszásmentesek, a speciális KAISER-Clean felületvédelem pedig rendkívüli ellenálló képességet szavatol. A kézzel válogatott, méretpontos térkövek ellenállóak az UV-sugárzással, a mohával, az algákkal, a medencetisztító szerekkel, illetve a fűfélék és falevelek festékanyagaival szemben, de a zsírok, olajok és a vörösbor sem képes behatolni azok belsejébe, ezáltal felületük foltmentes marad. Tisztításuk egyszerű, a szennyeződések eltávolítása enyhén lúgos vízzel, tavasszal és késő ősszel ajánlott. A cégcsoport az N+F térburkoló termékek széles skáláját kínálja vevői számára a legújabb trendeknek, igényeknek megfelelő színárnyalatokban, méretekben és textúrákban. A nútféderes illesztésnek köszönhetően a térburkolat gyorsan es egyszerűen lerakható, így kisebb felület esetében szakember segítsége nélkül is megépíthető, esetleges felszedés eseten pedig károsodás nélkül újra felhasználható. 24 hu vissza a címlapra

Ajánlom a Facebookon Ajánlom 0

Kommentek