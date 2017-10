Betiltották a zebrán mobilozást Honoluluban

Túl sokan haltak meg.

Betiltották a mobiltelefon és egyéb hordozható elektronikai eszközök használatát a zebrán való átkelés közben Hawaii szövetségi állam fővárosában, Honoluluban.

Az erről szóló törvényt júliusban fogadták el az amerikai államban és szerdán lépett hatályba.

A törvény ellen első alkalommal vétő gyalogos legfeljebb 35 dolláros (csaknem 9200 forintos) pénzbírsággal büntethető, a gyalogos-átkelőhelyeken mobiltelefont használó visszaesők pedig akár 99 dolláros (26 ezer forintos) pénzbüntetésre is számíthatnak. A tiltás nem csak a mobiltelefonokra és az okostelefonokra, de a tabletekre és a hordozható játékgépekre is vonatkozik – jelentette a Hawaii News Now nevű hírműsor.

A jogszabály megalkotását az Egyesült Államokban bekövetkezett közlekedési baleseteknél életét vesztett személyek magas számával indokolták. Az Egyesült Államok 50 államának közlekedésbiztonsági hatóságait tömörítő egyesület becslései szerint 2016-ban csaknem 6 ezer gyalogos lelte halálát az utakon, ami 11 százalékos növekedést jelentene a tavalyi számadatok megerősítése esetén a 2015-ös számokhoz képest.

Az új törvényt bírálók a jogszabályt a magánéletbe való beavatkozásnak és a túlszabályozás példájának nevezték.

Kirk Caldwell, Honolulu polgármestere júliusban a törvény aláírása után azt mondta: azt kívánja, hogy bárcsak ne lenne szükség ilyen törvényekre és a józan ész kerekedjen felül. „De néha híján vagyunk a józan észnek” – tette hozzá Caldwell.