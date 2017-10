Ezt a mobilos trükköt mindenkinek ismernie kell

Manapság ugyan már minden a streamelős szolgáltatásokról szól, de azért még vagyunk jó páran, akik a YouTube-ról szeretnek zenét hallgatni. Mobilon viszont ez nem olyan egyszerű. Legalábbis eddig nem volt az, de most mutatunk néhány trükköt, ami megkönnyíti az életünket.

Google Play Music, Apple Music, Spotify – streamelős szolgáltatások zenemásiásoknak, amik alapvetően nagyszerűen működnek, mégis akad még jó pár ember, akik az okostelefonjukon is a YouTube-ot használnák zenehallgatásra, ha másért nem, hát azért, mert csak itt találhatók olyan mixek, stílusok és összeállítások, amiket szeretünk (de letölteni mondjuk nem tudjuk/akarjuk őket).

A YouTube-os zenehallgatás viszont nem leányálom mobilon,

hiszen a dedikált applikáció csak akkor közvetíti a zenénket, ha az alkalmazás meg van nyitva a képernyőn. Ha közben más appot is szeretnénk használni, akkor a muzsika elhallgat, ez nem olyan, mint a direkt erre kitalált programok, amik a háttérben is képesek a kedvenceink zavartalan lejátszására.

Feladni persze nem kell, hiszen Androidon és iOS-en is használhatjuk a YouTube-ot zenehallgatásra, csak ismerni kell azokat az apró trükköket, amiket most jól meg is osztunk a zenemániás olvasókkal.

ANDROID

Nyisd meg a Chrome böngészőt, és menj fel a YouTube-ra.

Érintsd meg a három gomb jelezte menüt a jobb oldalon, és a legördülő menüből válaszd ki a desktop verziót (Request Desktop Site), majd válts át asztali nézetre.

Ezt követően válaszd ki a zenét, amit hallgatnál, illetve feltétlenül biztosíts hozzáférést az alkalmazásnak, ha felugró ablakban azt kéri, hogy küldhessen értesítéseket.

Amint elindul a zene, máris használhatsz más alkalmazásokat – a zene ugyan elhallgat, ha átlépsz egy másik appba, de az értesítések menüből újra elindíthatod, és innentől Facebookozás, chatelés vagy szimplán csak séta vagy munka közben is hallgathatod a kedvenceid a YouTube-ról.

iOS (APPLE ESZKÖZÖK)

Az almás készülékeken kicsit macerásabb a helyzet, mert először le kell tölteni a Dolpin böngészőt, ugyanis itt a Safariban vagy a Google Chrome-ban nem végezhető el a varázslat.

Ha megvan az új böngésző, akkor irány a YouTube.com, ahol csak ki kell választani a lejátszandó zenét, és már el is hagyható az alkalmazás.

Amint elhagyjuk a Dolphin appot, a zene ugyan elhallgat, de az Értesítési Központban a zenelejátszóval újra elindítható a kiválasztott szám, sőt akár a zárolt képernyőről is irányíthatjuk az appot, szóval innentől semmi nem állja útját a YouTube-os zenehallgatásnak.

Illusztráció forrása: AFP