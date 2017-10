Kiszivárgott képen a 8 GB memóriás okostelefon

A gamer termékeiről és perifériáiról elhíresült Razer a múlt héten jelentette be, hogy november 1-én lerántják a leplet a régóta pletykált első okostelefonjukról, és már arról is hallhattunk, hogy a források szerint milyen hardver kerül a csúcsmobilba. Most kiszivárgott az első kép is egy állítása szerint a játékiparban dolgozó forrástól, amin a telefon prototípusa látható.

A fekete téglaformájú készülék erősen hajaz a Razer által felvásárolt Nextbit telefongyártó Robin modelljére, és az is egyértelművé válik, hogy duálkamera-rendszer kerül a hátlapra. A fekete telefon dizájnjában semmi szokatlan nincs, talán a legfeltűnőbb a Razer jellegzetes logója. Korábban egy ilyen koncepciótervet láthattunk a készülékről.

A cég vélhetően a már meglevő hardcore játékosokból álló vásárlói bázisának igényeire szabja a mobilt, sokan egy kifejezetten játékra szánt készüléket várnak, a Razer beharangozó tweetje is erről árulkodik.

Ha az információk valósnak bizonyulnak, akkor a Razer mobilja 5,7 colos kijelzővel, 2550×1440 pixeles felbontással, a Samsung Galaxy 8-ból ismerős Qualcomm Adreno 540 grafikus chippel és 64 GB-os háttértárral kerül majd forgalomba. A Snapdragon 835-ös processzora kerülhet bele.

Ezen felül kapunk majd egy 12 megapixeles hátlapi és egy 8 pixeles előlapi kamerát, a legnagyobb meglepetést pedig a memória okozza, hiszen a bennfentesek szerint abból 8 GB-nyi kerül a készülékbe – ami elég komoly előrelépés az iPhone X három, és a Samsung Galaxy S8 négy gigájához képest.