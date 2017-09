Xiaomi Mi 5X: alig jelent meg, már teszteltük ezt a monstrumot

A nyár egyik legnagyobb dobása a Xiaomi Mi 5X, ami egy igazán erős középkategóriás okostelefon dual kamerával. Alig jelent meg, mi már le is teszteltük, mit tud.

A nyár egyik nagy dobása egyértelműen a Xiaomi Mi 5X (32GB és 64GB változatban), ami a Mi6 duplakamerájával keresi a vásárlók kegyeit a középkategóriában. Ugyan nemrég jelent csak meg, a Rendelj Kínait csapata le is letesztelte, hogy kiderüljön, mennyire jó vétel.

KICSOMAGOLÁS

A telefonhoz tartozékként SIM tűt, kínai használati utasítást, Type-C USB kábelt és amerikai csatlakozós, 5V/2A kimenetű töltőfejet kapunk. Utóbbihoz szükségünk lesz egy átalakítóra, hogy használni tudjuk.

Az újgenerációs Type-C csatlakozó legnagyobb előnye, hogy mindegy, milyen irányba dugjuk be a kábelt, mindenképp bele fog menni. Továbbá nagyobb áramú töltést, gyorsabb adatátvitelt, nagyfelbontású hangkimenetet is biztosít a micro USB-hez képest.

A készülék nagyon vékony – mindössze 7,3 mm vastag -, ebből kifolyólag nagyon jó kézbe fogni, kecses, igazi csúcskategóriás érzetet ad. Olyan ájfónos, és ez igaz az összeszerelés minőségére is: nagyon masszív, minden pontosan a helyén van, egy szavam sem lehet rá, de ezt már megszokhattuk a Xiaomitól.

A hátlap matt bevonatú fém, az élek elöl-hátul kellemesen lekerekítettek. Fekete, arany és rózsaszín árnyalatban kapható, így uraknak, hölgyeknek egyaránt jól áll.

A hátlapon a Mi6-ból ismerős dupla kamerát találjuk LED vakuval, alatta egy ujjlenyomat olvasóval. A Type-C csatlakozón kívül van 3,5 mm-es jack is, így használhatjuk a normál füleseinket, és még infra port is került a tetejére, ami szintén a felső kategóriából lehet ismerős.

A tálca egy nano- és egy micro-SIM-et fogad be, vagy a második helyett egy micro-SD kártyát tárhelybővítésre.

TESZTÜZEM

A mondhatni megszokott méretű és felbontású – 5,5 col, Full HD – kijelzőt kapjuk, vékony oldalsó kávákkal és 2.5D üveggel. A megjelenített kép gyönyörű, éles, szépek a színek, jó magas a fényerő nappali használathoz, éjszaka pedig nagyon jól jön az extrém alacsony háttérvilágítás opció.

A telefon lelke egy nyolcmagos Snapdragon 625 processzor, egy Adreno 506 grafikus chippel, ez igen korrekt középkategóriás vas. A munkát 4 GB RAM és jelen esetben 64 GB tárhely támogatja, de kiadtak egy kisebbik, 32 GB-os változatot is.

A szoftver a már jól ismert és közkedvelt MIUI 8.5 felület. Üröm az örömben, hogy a kínai változattal érkezett, amiben csak angol és kínai nyelv van, és nincs Google Play Áruház. Utóbbi probléma gyorsan orvosolható ezzel a módszerrel, előbbit pedig a Global ROM érkezése fogja megoldani, ami vélhetően hamarosan esedékes.

Antutuban 63.327 pontot ért el, ami szép teljesítmény, ennek megfelelően a mindennapokban pörgősen, akadozásmentesen használható. Főleg a sok memória tesz jót, a multitasking szárnyal.

Komoly 3D-s játékok futtatása közben sem melegszik különösebben, a Real Racing 3 szépen futott, az Asphalt 8 maximális részletességen néha-néha produkált kisebb lagokat. Van giroszkóp is, így VR-ozni is tudunk a telefonnal.

Kapunk ac-s wifit (5 GHz), Bluetooth 4.2-t és a már említett infrát is. Utóbbit a Mi távirányító alkalmazással rögtön használhatjuk is például tévézés közben. Egyedül az NFC maradt ki, de ez nem is lehet elvárás, így is bőven túlmutat a kategóriáján a felhozatal.

Az egyetlen hiányosság a B20 lehet, így vidéken nem mindenhol lesz 4G mobilhálózat. A saját telefonom sem tudja a B20-at, és vidáman használom már egy éve, nem volt még olyan, hogy ne lett volna értékelhető net ott, ahol B20-as telósoknak is.

Egy nagy rakás szenzort is beszereltek, közülük kiemelném a hátlapi ujjlenyomat-olvasót, ami nagyon kézre áll. A GPS pedig az egyik leggyorsabb, amit eddig mobilban láttam, konkrétan 2-5 másodperc alatt megtalálta a jelet az esetek 90 százalékában, még ablakból is. A jelet nem dobta el soha, és az iránytű is jól működik.

A zászlóshajó Mi6-ból megörökölt dupla kamera egy széles látószögű és egy telefotó lencséből áll, mindkettő mögött 12 megapixeles szenzorokkal. Munkájukat PDAF fókusz és dupla LED-es vaku segíti. Ez az iPhone 7 megoldására hasonlít, a másodlagos kamera az “optikai zoomért” felel, ezzel a telefotó lencsével kétszeres nagyítást érhetünk el a másik optikához képest. A Mi6-ban megtalálható optikai képstabilizátort viszont már nem kapta meg.

Az előlapon egy darab, 5 megapixeles szenzorral ellátott szelfi kamerát kapunk, videózni akár 4K-ban is lehet a hátlapi egységgel.

Valóban nagyon szép képeket lőhetünk vele nappal, egyedül a zajszűrő algoritmus agresszív egy kicsit. Makró fotóknál kifejezetten jól szerepel, nagyon szépen mossa a hátteret. Éjszaka sajnos nem teljesít ilyen jól, elég zajosak a képek, és a színek is eltolódnak a vörös felé.

A 3080 milliamperórás akkumulátornál ugyan láttunk már nagyobbat kínai telefonban, mégis két napig lazán ellehetünk egy töltéssel. Ez nagyban köszönhető a jól optimalizált rendszernek. A gyorstöltés ezúttal sajnos kimaradt, de így is elég gyorsan fel lehet tölteni a gyári töltőfejjel.

ÖSSZEGZÉS

A Mi 5X dizájnban ugyan nem igen hasonlít az eredeti Mi 5-re, ettől függetlenül baromi jól néz ki. Igazi csúcskategóriás érzetet ad az extrém vékony, fém készülékháznak és a profi összeszerelésnek köszönhetően. A gyors GPS és a Mi6-ból ismerős dupla kamera már csak hab a tortán. Egyetlen hátránya hazánkban a B20 hiánya lehet, de ez nem mindenkit érint, és főleg nem mindenkit érdekel.

A kisebbik variáns, 32 gigás tárhellyel nagyjából 58 ezer forintba kerül, a 64 gigás változatért a “harvest186” kóddal most csak 64 500 forintot kérnek. Mindkettőre elérhető az EU Express szállítás 8 dolláros felárért, amivel legálisan kerülhetjük el az áfát, így ezek már bruttó árak lesznek.

Számomra nem kérdés, hogy jó vétel-e ez a telefon, a Xiaomi megint belenyúlt a tutiba, kívül-belül profi készüléket alkottak a kategóriájában.

Ha érdekelnek a kínai termékek, és első kézből szeretnél értesülni a legújabb terméktesztekről, ajánljuk a RENDELJ KÍNAIT oldalát!