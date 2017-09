A kínaiak ellopnák a show-t az Apple elől

Szeptember 12. nagy dátum az okostelefon-piac számára, hiszen végre kiderül, hogy az Apple miként próbálja megadni a módját a jubileumi iPhone 8-nak, amiről lassan minden napra jut egy pletyka.

Épp egy nappal az almás telefon bemutatója előtt, szeptember 11-én azonban egy másik csúcskategóriás, széltől-szélig kijelzős eszköz is bemutatkozik, méghozzá a sokak által csak „kínai Apple-nek” hívott Xiaomitól. A kínai elektronikai cég a Mi Mix 2 nevű modelljét mutatja be, ami a tavaly októberben megjelent Mi Mix utódja.

Even less Közzétette: Starck – 2017. augusztus 17.

Egy dizájner koncepcióvideóban foglalta össze, hogy eddig mit is pletykálnak az eszközről, de maga a cég is csepegtetett egy tweetben arról, hogy valószínűleg most is elképesztően vékony kávákkal és hatalmas panellel felvértezett modell jön. A legnagyobb kérdés egyelőre az, hogy vajon Kínán kívül is kapható lesz-e.

Az egykor legértékesebbnek startupnak számító Xiaomi korábban is leginkább olyan mobilokat készített, amik dizájn terén sok hasonlóságot mutattak az Apple készülékeivel. Olyannyira, hogy az almás cég legendás tervezője, Jony Ive lopással vádolta meg a céget.

Erre rátesz egy lapáttal az is, hogy a kínai cég vezetőjének színpadi megjelenése is Steve Jobra emlékeztet (fekete felső, kék farmer, és a sokat hallott „még egy dolog” frázis). Így már valószínűleg csak hab a tortán, hogy a kínaiak egy nappal a nagy almás elé tolakodnak.