Teljesen újra kell majd tanulni, hogyan használjuk az iPhone-t

Pár napja írtuk meg: az Apple végre elárulta a következő iPhone bejelentésének hivatalos dátumát, szeptember 12-én minden kiderül a jubileumi mobilról, de addig továbbra sem ritkulnak a szivárogtatások és pletykák.

A cég új mobilja drámaian megváltoztathatja azt, ahogyan eddig használtuk az iPhone-t, a telefon 10 éves történetének eddigi legnagyobb változása várható – írja a Recode.

Az iPhone egyik legmeghatározóbb eleme tűnhet el, a Home gomb. Ez azt is jelenti egyben, hogy az eddig Home gombbal elérhető funkciókat (készülék feloldása, kezdő képernyőre való visszaugrás) másként végezhetjük el. A Bloomberg szerint mindenre a megoldás a képernyőn való suhintás lesz, egész pontosan vezérlőgesztusokat tesztel a cég.

A kijelzőn egy vékony szoftveres sáv fog megjelenni, ezzel léphetünk interakcióba suhintással, húzással, pöccintéssel a különféle műveletekhez. Ha egy appot például bezárnánk, ahelyett hogy a Home-ra böknénk, a sávot megfogva a kijelző közepére húzhatjuk, majd felfelé pöcköléssel az alkalmazás visszabújik ikonjába. Ezt még elképzelni is egyelőre kusza, szerencsére egy iOS-fejlesztő videón szivárogtatta, hogy néz ki gyakorlatban:

This is also interesting pic.twitter.com/JdYDhZDkev

— Guilherme Rambo (@_inside) August 21, 2017