Videón tesztelik az iPhone 8-at

Amíg az Apple hivatalosan be nem jelenti, addig folyamatosan érkeznek a különböző pletykák és valódinak tűnő képek a cég új okostelefonjáról, de most egy olyan videó bukkant fel az interneten, amin jó eséllyel tényleg a végleges készülék látható, ráadásul nagyon úgy tűnik, hogy épp egy régóta pedzegetett változást tesztelnek rajta.

Az eredetileg a kínai Weibo-ra kikerült videót a Szifon.com csapata szúrta ki, és az AppleInsider által is bevizsgált felvételen az látható, ahogy egy szakember épp az iPhone 8-at teszteli egy erre kialakított speciális gépen.

A készüléket elsősorban az leplezi le, hogy a hátlapi kamerák függőlegesen vannak elhelyezve, ami az új almás telefon egyik nagy változása az elődökhöz képest, ugyanakkor ennél sokkal érdekesebb, hogy mit is csinál az emberünk a rövidke videón.

Habár konkrétan nem állítható, hogy tényleg ez történik, de a felvételt elemezgető szakértők szerint könnyen elképzelhető, hogy a készüléket tesztelő munkás a hátlapi ujjlenyomat-olvasót próbálgatja, ami – ha valóban ez a helyzet – az Apple logóban kapott helyet.

Bár az is simán benne van a pakliban, hogy a szakember szimplán csak lenyomja a készüléket, hogy pontosan passzoljon a gép foglalatába, ugyanakkor nagyon gyanús, hogy pont a logót érintve teszi ezt meg, és ennél is árulkodóbb, hogy mindezt kesztyű nélkül hatja végre. Ez azért fontos részlet, mert minden komolyabb szervizben és tesztüzemben kínosan odafigyelnek arra, hogy mindenki a megfelelő védelmet nyújtó antisztatikus kiegészítővel dolgozzon a keze ügyébe kerülő készülékekkel.

Mindez továbbra is csak találgatás, de a felvétel megerősíti azokat a pletykákat, miszerint a telefon feloldása már nem az előlapra helyezett ujjal történik, hanem a hátlapi logót megérintve. Ennek ráadásul van is értelme, hiszen az alma már a korábban is a hátlaptól jól megkülönböztethető anyagból készült, így simán használható lenne anélkül, hogy oda kellene néznünk a használatához.