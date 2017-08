Saját kódjában árulkodott az Apple az iPhone 8-ról

Kíváncsi fejlesztő kukkantott bele az Apple HomePod nevű okoshangszórójának firmware szoftverének kódjába, amiben több árulkodó információt is talált a közelgő iPhone 8 funkcióiról.

A kód is tovább erősíti azt a pletykát, hogy egy olyan infravörös szenzort kap a mobil, aminek köszönhetően a felhasználó tekintetével azonosíthatja magát, ezt eddig Face ID néven emlegették a különféle források, de a kódban PearlID-ként fut a projekt.

Steve Troughton-Smith iOS-fejlesztő arról számolt be a Twitteren, hogy az iPhone 8 kijelzőjének felbontása is kikövetkeztethető egy kódrészletből: 2436 x 1125 pixelre ugorhat a cég, ami nagy előrelépést jelentene a jelenlegi iPhone-ok retina kijelzőjéhez képest. Az iPhone 7 ugyanis 1334 x 750-es felbontást nyújt 4,7 hüvelykes paneljén, míg az 5,5 hüvelykes Plus variáns már 1920 x 1080 pixeles felbontással dolgozik.

A 2436 x 1125-ös kijelzővel az iPhone 8 már közelítene a Galaxy S8 2960 x 1440 QHD+ paneljéhez.

There are little tidbits in the OS suggesting upcoming iPhone will have a 3x screen at 1125×2436. Hard to gauge what that will mean for devs pic.twitter.com/SK8QjOAfDt

— Steve T-S (@stroughtonsmith) July 31, 2017