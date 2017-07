Rosszindulatú appoktól véd a Google Play Protect

Háttérben vizsgálja át a letöltött alkalmazásokat a Google új biztonsági fejlesztése, hogy még kisebb eséllyel károsíthassa meg mobilos vírus az androidos felhasználót.

Ugyan az Apple és a Google is próbálja megelőzni azt, hogy digitális áruházaikban fertőzött appokat tegyenek közzé, utóbbi esetében már több példa is akadt arra, hogy kártékony kódot tartalmazó alkalmazás jutott át a biztonsági szűrőn. A hivatalos letöltőhely sem teljesen biztonságos, ezen próbál most plusz funkcióval erősíteni a Google.

A cég kiadta Play Protect nevű fejlesztését, ami bármely olyan eszközre elérhető, ami Google Mobile Services 11 és annál frissebb verzióit használja. A májusban bejelentett szolgáltatás fokozatosan válik elérhetővé a felhasználók számára.

A Play Protectet nem kell külön app formájában letölteni, elég a Play Áruház beállításai közt a Biztonság alatt keresni. Itt továbbá azt is megnézhetjük, hogy korábban milyen vizsgálatokat végzett a szoftver. Ha minden rendben van, akkor egy nagy zöld pipát látunk.

A Play Protect a háttérben futva automatikusan átvizsgálja a Play Áruházból és a külső alkalmazásboltokból telepített appokat, és amelyeket veszélyesnek ítéli, azt blokkolja, vagy eltávolítja a mobilról.

Ehhez gépi tanulásos algoritmusokat is mozgósít, aminek segítségével kiszúrhatók az olyan kártékony programok is, amik még nem aktiválódtak.