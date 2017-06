Elindult az OTP új mobilfizetős szolgáltatása

Az OTP Bank a mai napon elindította érintéses mobilfizetési megoldását: a szolgáltatás igénybevételéhez a bank által kibocsátott MasterCard vagy Maestro bankkártya, valamint NFC képes, minimum 4.4-es Android operációs rendszert futtató telefon szükséges.

Az elmúlt évek áttörést hoztak az érintéses fizetésben Magyarországon: 2016-ban először haladta meg az érintéses bankkártyás fizetési tranzakciók száma a hagyományosakét. Hazánkban 1,2 millió okostelefon rendelkezik az érintéses fizetéshez szükséges NFC (Near Field Communication) technológiával, amely a jövőben már a középkategóriás okostelefonokban is elérhetővé válik.

Az OTP saját fintech cége, az OTP Mobil Kft. által fejlesztett és üzemeltetett Simple alkalmazás forgalma az év első három hónapjában már 590 millió forint volt, ami több mint a teljes 2016-os forgalom fele.

Június elején a Simple alkalmazás új dizájnt és felhasználói felületet kapott. Az eddig megszokott csempék helyett kártyákat használhatnak az ügyfelek, ezeket preferenciájuk szerint sorba is rendezheti. Annak érdekében, hogy az applikációt minél könnyebben és kényelmesebben lehessen használni, a fejlesztések során figyelembe vették a felhasználók visszajelzéseit, igényeit is.

A megújulás soron következő lépéseként az OTP Bank a Simple alkalmazáson keresztül elindította érintéses bolti mobilfizetési szolgáltatását, kezdetben a pénzintézet ügyfelei számára. Az új funkció igénybevételéhez az OTP Bank által kibocsátott MasterCard vagy Maestro bankkártyára, valamint NFC képes, minimum 4.4-es Android operációs rendszert futtató telefonra van szükségük a felhasználóknak.

A most bemutatott applikáció azzal képes fokozni az ügyfélélményt, egyszerűbbé tenni a vásárlást, hogy össze lehet kötni a fizetések során a POS terminálokon megadandó PIN kódot a telefon zárolásának feloldásához szükséges kóddal. Amikor a felhasználó fizetni szeretne, nem kell mást tennie, mint feloldania a telefonját és már érintheti is a terminálhoz. Sőt, a funkció használatához még internetes csatlakozás sem szükséges, így akár offline módban is használható.

Az előd áprilisban távozott Az OTP-nél korábban a Magyar Telekom Mobiltárca szolgáltatásával lehetett igénybe venni hasonló mobilos fizetési lehetőséget. A Mobiltárca lehetővé tette, hogy akár okostelefonnal is fizethessünk a boltban, benzinkúton, koncert- vagy színházjegyért, sőt kuponokat és kedvezményeket is gyűjthettünk a SuperShop hűségkártya integrálásával, de ez a lehetőség 2017. április 1-jével megszűnt.