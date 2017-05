Kedden jön az iPhone-gyilkos csúcsmobil

Már nem kell sokat várni, hogy az Android atyja leleplezze új mobilját. A pletykák szerint egy igazi iPhone-gyilkos csúcsmobil lesz: kávák nélkül, moduláris kialakítással.

Hamarosan kiderül, mivel próbálja felrázni az okostelefonpiacot Andy Rubin, aki 2005-ben eladta az Androidot a Google-nek. A mérnök utána még évekig dolgozott az operációs rendszeren, majd 2013-ban távozott a keresőóriástól.

2015-ben bejegyzett Essential Products nevű új cége május 30-án mutatja be moduláris készülékét, amivel kapcsolatban többen is sejtik, hogy egy igazi iPhone-gyilkos csúcsmobil lesz. Rubin a Twitteren jelentette be a közelgő dátumot, azt ígérve, hogy valami igazán nagy dologra számíthatunk.

something big is coming May 30th

Sokáig kérdéses volt, hogy az eszköz Androidot futtat-e, ezt azóta Eric Schmidt, az Alphabet vezérigazgatója megerősítette. Januárban a Bloomberg arról írt, hogy a mobilnak fémháza, illetve kerámiabevonatos hátlapja lesz, és hogy a cég éppen olyan mágneses csatlakozón dolgozik, amin keresztül nem csak az akkumulátort lehetne tölteni, de egyben lehetővé tenné, hogy kiegészítőkkel bővüljön az eszköz.

Az Essential egy sejtelmes fotót is közzétett a mobilról, ami hasonlóan a Samsung Galaxy S8 és az LG G6-hoz rendkívül vékony kávákkal, és lekerekített szélű kijelzővel várható, ráadásul az iPhone 7 Plus kijelzőjénél is méretesebb lehet. A képen kivehető, hogy a készülék tetején egy fura alakú kiegészítő látható, ami feltehetően egy csatlakoztatható kamera.

here's something to hold you over until next week

Rubin nemrég egy olyan tweetet tett közzé, amin 360 fokos kamerát tesztelnek az Essential szakemberei. A cég csütörtökön erősítette meg, hogy valóban a készülő okostelefonban fog helyet kapni a hardver, és mivel az idei mobilgyártók közül már egyre többen fordulnak a kiterjesztett és a virtuális valóság felé, ez nem lenne meglepő.