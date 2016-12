Szaftos év végi iPhone pletyka 2017-re

Eddig sem volt egyszerű megtippelni, hogy mi lesz jövőre, de ezzel az új infóval most már tényleg nehéz mit kezdeni.

Pedig valahogy mégiscsak be kell építeni a 2017-es évre szóló találgatásokba, mert egy elég erős tipp jelent meg a jövő évi iPhone modellekkel kapcsolatban. A hírt egy japán Apple kereskedő, a Macotakara szellőztette meg, aki egyébként egy tajvani beszállító információjára hivatkozik.

E szerint 2017-ben jön egy új, 5 colos modell, ami az iPhone 7 Plus-hoz hasonlóan dupla kamerával rendelkezik, de itt az objektívek nem egymás mellett, hanem függőlegesen, egymás alatt helyezkednek el.

Ezzel most már tényleg összekuszálódni látszik a 2017-es év Apple szempontból, így most próbáljuk meg kibogozni.

Jövőre lesz az iPhone 10. születésnapja, így szinten mindenki arra tippel, hogy jön egy valóban nagyot dobó, anyagában, kijelzőjében, vagy valamijében teljesen újat hozó iPhone 8.

Emellett az az elmélet is tartja magát, hogy mivel úgynevezett „s” év következik, ezért érkezni fog az iPhone 7s, és 7s Plus is.

Vannak, akik úgy gondolják, hogy az iPhone 8 nem fog elkészülni jövőre, így maradnak a szokásos „s” betűvel jelzett darabok.

És akkor most már ott van az előbb emlegetett 5 colos kivitel is, ami megkapná a dupla kamerát. Ez azért érdekes, mert ez az extra eddig a nagyobb kijelzős Plus modell sajátja volt, így ebben tutira újat húzna az Apple, egyben jól meg is kavarná az eddig várt menetrendet.

A japán oldal úgy fogalmaz, hogy az 5 colos telefon belső tulajdonságokban az őszre várt iPhone 7s tudását hozná; ez persze vicces annak fényében, hogy egyelőre azt sem tudjuk, hogy lesz-e iPhone 7s, vagy sem.

Az biztos, hogy egy köztes modell most egy kicsit nehezebben képzelhető el, mert négy modellt egészen biztos nem fog megjelentetni az Apple egyetlen éven belül. Így most inkább afelé hajlunk, hogy iPhone 8 még nem lesz jövőre, a 7-es széria megkapja a szokásos frissítést, de abban a kisebbik nem 4,7-es, hanem 5 colos lesz dupla kamerával. Garanciát és mérget persze ne vegyen rá senki.