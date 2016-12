2016: az év legjobb és kevésbé jó mobiljai

A tech/mobil rovat szerkesztői véleményezik az éves felhozatalt és szerencsére nem mindenben értenek egyet.

Tech témában már elkészült az összegző írásunk, amit most a kifejezetten mobilokra koncentráló követ. Ebben az írásban a végén nem ötletet, hanem egy-egy alkalmazást állítottunk középpontba, így állt össze ismét a háromszor hármas szerkezet. Kommentekben várunk minden véleményt: nektek mi tetszett idén a legjobban?

A legjobb mobil 2016-ban Balázs szerint: OnePlus 3T

Hiába lett tényleg jó a Galaxy S7 család, az Apple is egész jót gurított a szintén 7-es kiadással, és BZ-nek is sok igazsága van a Pixel modellekkel, nekem mégis a OnePlus mutatta meg, hogy van még hova fejlődni ezen a piacon. Most nem a technológiáról, a dupla optikákról, a vízálló kivitelről van szó, hanem az elérhető árú, és egyben valóban csúcsot képviselő okostelefonról.

Mindenki másként értelmezi a jó termék fogalmát: van akinek a dizájn, van, akinek a tudás, van, akinek az ár a fontos. Abban azonban kiegyezhetünk, hogy a túlnyomó többség számára az ár az elsődleges, a preferenciák nagyon sok esetben a szerint szerveződnek, hogy mennyibe kerül egy telefon. És akkor jön a csavar: a vicc az, hogy a OnePlus 3T nem is nevezhető különösen olcsónak, a fenti hármas kombót tekintve viszont mégis egyedülálló.

A nemzetközi médiában előszeretettel címkézik fel a „best budget smartphone” névvel, ami igaz is, meg nem is. Az a 136 ezer forint nem kevés (persze mihez képest?), de azért valóban közel a maximumot adja. Full HD, Super AMOLED kijelző, ujjlenyomat-olvasó, az egyik legerősebb chipset (Snapdragon 821), 6 GB RAM, 64 GB tárhely, kiváló minőségű kamera, és békén hagyott Android. Ezt a tudást a nagyok bőven 200 ezer felett adják, az iPhone árazásáról nem is beszélve.

Lehet, hogy túlságosan idealisztikusak az elképzeléseim, és nyilván helye van a prémium termékeknek is (mindig is lesznek), de főt kell hajtani az előtt a próbálkozás előtt, ami a minőséget elérhető áron akarja kínálni. A OnePlus ezt évek óta nyomja, és idén, a 3T-vel jutottak abba a fázisba, hogy fel is nőttek a feladathoz.

A legjobb mobil 2016-ban BZ szerint: Google Pixel / Pixel XL

Aki arra várt, hogy a Google simán bejelent két új sajátmárkás telefont, amik egy picit erősebbek lesznek a tavalyinál, és amiken majd az Android x helyett az Android x+1 fut, az bizony nagyot téved. A Pixel és Pixel XL telefonokat önmagában vizsgálni eléggé felemás dolog, mivel a készülékeket egy teljes ökoszisztéma részeként mutatták be, ahol a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás már legalább olyan fontos részét képezi a teljes képnek, mint a telefon hardvere.

Persze a két mobil külsőleg és hardveresen is erős. Sikerült egyszerre elegánsnak és erősnek megalkotni, az alumínium készülékház hátul egy üveggel beborított kisebb területet is kapott, ebben találjuk a kamerát és az ujjlenyomat-érzékelőt. Furcsa, kissé formabontó, de mindenképpen dögös. Ahogy dögös a kijelző is, az AMOLED eleve baromi mély feketéket és éles kontrasztokat mutat. A kisebb modell (a Pixel) 5 hüvelykes képátlón full HD felbontást villant, míg a Pixel XL 5,5 hüvelyken QHD, azaz 2560×1440 képponttal uralkodik.

A Snapdragon 821 rendszerchip, 4 GB RAM, 32 / 128 GB háttértár, az előlapi 8 és a hátoldali 12,3 megapixeles kamera erős összeállítást sejtet, de az igazán fontos dolgok tényleg a használat során derülnek ki. Fotózáskor HDR+ mód és a legjobb képeket mesterséges intelligenciával kiválasztott sorozatlövő funkció nyűgöz le, de általános használat közben a teljesen újrafaragott, hangos segéd, a Google Assistant mutatja meg, mi a mobilok jövője: nem csak válaszol, mint a Siri, de igyekszik folyamatosan tanulni tőlünk, megismerni minket, a szokásainkat, és ez alapján kis idő elteltével a telefonunk tényleg egy személyre szabott segítőtárssá válik.

A Pixel egyetlen “hibája”, hogy hivatalosan Magyarországon még nem elérhető, de ez egyrészt a netes rendelés korában már nem feltétlenül akadály, másrészt nem adtuk fel a reményt, hogy szép lassan a hazai szolgáltatókhoz és boltokhoz is megérkezzen.

Majdnem-de-mégsem-a-legjobb mobil 2016-ban Balázs szerint: Samsung Galaxy Note7

Kell magyarázni? Ugye, hogy nem kell!

Annyit azért mégis, hogy a Note7 az év egyik legtanulságosabb sztorija volt, amiről most még nehéz eldönteni, hogy mi fújtuk (a média, a felhasználók, a versenytársak) ekkorára, vagy valóban ennyire jelentős volt a kigyulladó mobilok kérdése. Ezt azért érdemes megfontolni, mert ilyen balesetek már eddig is voltak, olyan is, ami nagy gyártóhoz köthető, olyan is, ami többször megtörtént, mégsem volt ekkor felhajtás.

Az összeesküvés elméletek szerint a riválisok keze bőven benne volt az egészben, nem véletlenül jutottak el azonnal a hírekbe az újabb és újabb esetek. Az általános vélekedés ennél visszafogottabb és azt gondolja, hogy rossz pillanatban esett meg valami a világ legnagyobb elektronikai cégével, ami elől nem nagyon lehet hova menekülni.

A Note7 egy jó készülék lehetett volna, sőt, az is volt, most azonban a Samsung mindent elkövet azért, hogy az utolsó darab is eltűnjön a színről. A probléma forrásáról még mindig nem tudunk semmit, és egyelőre csak egy túlságosan ambiciózus mérnöki megoldásról gondolják azt, hogy hozta a hibákat. Most nehéz elképzelni, hogy lesz még Note mobilja a Samsungnak, de ha tippelni kéne, azt mondanám: biztos lesz phablet, de valamilyen más néven.

Majdnem-de-mégsem-a-legjobb mobil 2016-ban BZ szerint: LG G5

Valami ilyesmi volt annak idején, amikor a műkorcsolya bemutató végén a zsűri maximális pontszámot adott a művészi elképzelésre, de csak közepeset a technikai kivitelezésre. Az LG G5 koncepciója ugyanis tényleg újító, és szó szerint formabontó: az egyébként is nagyon jól sikerült, bőr hátlapos, lézerfókuszos, kifejezetten stílusos G4 után Koreában mertek nagyot álmodni, és elkészítették azt a telefont, ami még a Google-nél is csak a tervezőasztalon létezik.

Mert ugye van egy alap készülék, ami eleve kifejezetten jó tulajdonságokkal bír, de ha valami speciálisra szeretnénk használni, akkor csak fogjuk a készülék alján lévő “okos csatlakozót”, ami konkrétan maga a készülékház alja, lehúzzuk a telefonról, és belepattintjuk az általunk választott bővítőmodult. Ebből kettő érkezett a G5-höz, egy extra kamerás feltét és egy hi-fi audió kiegészítő, de így van lehetőségünk arra is, hogy pár mozdulattal új akkut pattintsunk a merülőfélben levő telefonba.

A végeredmény aztán mégis felemásra sikerült. Egyrészt a modularitás miatt elveszett a G4-nél még meglevő, igazán elit dizájn, másrészt valahogy a vásárlóközönség sem igazán harapott rá az eléggé limitáltan cserélgethető extrákra. A Google eredeti elképzelése az volt, hogy akár processzor, memória, és minden egyéb alap is cserélhető legyen egy mobilon, így akár azt is megtehetjük, hogy 4-5 évig használjuk ugyanazt a modellt, csak épp rendszerchipet cserélünk, vagy épp memóriát bővítünk benne. Az LG G5 egyelőre érdekes kísérlet és merész lépés is egyben, de végül csak egy majdnemre futotta. Kíváncsiak vagyunk, jövőre ez az irány megy-e tovább valami még vakmerőbb újítással, vagy visszatérnek a jól bevált erős és stílusos vonalra.

A legjobb alkalmazás 2016-ban Balázs szerint: Pokémon Go

Annyi gyűlölet, meg nem értés, idegesség áradt ez ellen az ártatlan alkalmazás felé, hogy már csak azért is ez volt nekem 2016 legjobb applikációja. Az, hogy játékot választottam, számomra nem volt kérdés: ezek az appok bizonyultak a legjelentősebbnek mind társadalmi, mint üzleti szempontból. A Pokémon Go pedig ennek iskolapéldája.

Egy rég elfeledett (vagy nem annyira aktív), sokak által imádott világot átemelni egy szintén eléggé hanyagolt, vagy eddig rosszul kihasznált technológiába (AR, azaz kiterjesztett valóság). A Nintendo és a Niantic nagyon ráérzett, amihez jött a közösségi hatás, a kimozdulási kényszer, ami persze hozta magával az elképesztő jeleneteket, sztorikat.

Egyetlen olyan app nem volt idén, ami ilyen szinten mozgatta volna meg a felhasználókat.

A hisztéria lecsillapodott időközben, de még mindig sokan játsszák, a bevétel és szépen csordogál, azaz azt sem lehet mondani, hogy egy hónapig tartott volna a csoda. A Pokémon Go másik figyelemre méltó hatása az AR középpontba állítása, ami miatt nem egy, már elhanyagolt fejlesztés indulhatott be újra.

Ilyen kategória nem volt ugyan, de ha a legnagyobbat menő tech céget kellett volna kiválasztani idén, akkor az számomra egyértelműen a Nintendo.

A legjobb alkalmazás 2016-ban BZ szerint: Google Duo

Igen, egyrészt írhattam volna Pokémon Gót, Super Mario Runt, de csevegőprogramból, videótelefonból is van egy tonna egyéb, ami akár sokkal erősebb funkcionalitást is kínál. Akkor miért a Duo? Egyszerű: mert ugyan csak azt tudja, amire kitalálták, de azt nagyon jól.

Megjelenése óta használom, és azonnal leváltotta a Skype-ot, a Hangouts-t és a többi próbálkozót. Egyszerűen azzal, hogy baromi kényelmes (telefonszámhoz, kontaktlistához kapcsolódva pár gombnyomásba kerül csak a hívás indítása), és még gyenge internet-kapcsolat mellett is kifejezetten jó a kép- és hangminősége. Ugyanabban a helyzetben a Skype például kockásodott, míg a Duo tűélesen közvetített mindent, ez nagyjából elég bizonyíték volt. Az a pici extra pedig csak aranyos hab a tortán, hogy ha hívunk valakit, a hívott fél már a “csengő-képernyőn” egy élőkép formájában látja, ki keresi.