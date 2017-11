Kiszivárogtak a nézettségi adatok: agyonveri az RTL Híradója a TV2 Tényeket

A nézők szeretete helyett mi azt érezzük, bezuhantunk a Mariana-árokba

– mondta a Tények nézettségi adatait a 24.hu-hoz eljuttató TV2-es forrásunk. A Nielsen Közönségmérés legfrissebb, az elmúlt négy hétre vonatkozó nézettségi adatai azt erősítik, hogy tovább rontott pozícióin Andy Vajna kormánybiztos tévéjének műsora. Még úgy is, hogy a számok a TV2 kereskedelmi osztálya által preferált 18-59-es korosztályra vonatkoznak, nem pedig az RTL Klub által használt 18-49-re, amelyben amúgy még nagyobb a Tények hátránya. De még a Dirk Gerkens TV2-vezérigazgató által újabban leginkább kedvelt kategóriában, az összes négy évnél idősebb magyart magába foglaló csoportban is meglehetősen gyengének mutatkozott az elmúlt négy hétben a Tények.

TV2-vezér: Nem vagyok dermatológus Dirk Gerkens ezzel védekezik egy interjúban, ahol szóba került, miért engedtek adásba a Tényekben egy pánikkeltő anyagot, amelyben a naptej használatáról beszélték volna le a nézőket.

Nem ritka a 10 százalékpontnál nagyobb különbség sem

A számok alapján egyre több napon vert 10 százalékpontot, olykor annál is többet az RTL Híradó a TV2 Tényekre. November 19-én vasárnap például a 18-59-es korosztályban 13,5 százalékpontot vert az RTL Híradója a TV2 Tényekre, míg a teljes (4+) lakosságban 8,9-et. Ráadásul egyes napokon 200-250 ezer nézőnyi különbség is mutatkozik a két műsor között. Most vasárnap a különbség csaknem 300 ezres volt.

További probléma Vajnáék szempontjából, hogy a Tények közönsége jelentősen megfogyatkozik az első fél órát követően, ami után jellemzően a politikai témákkal foglalkozik a csatorna.

Az RTL Klub Fala is kiütötte a TV2-t A vasárnapi nagy híradós RTL-es győzelmet újabb siker követte: A Fal című műsor bemutató epizódja 28,7 százalékos közönségarányt ért el 18-59-ben, szemben a TV2-n vele szemben elindított Mentőexpedícióval, amely 11,5 százalékot ért el, így a két csatorna között 17,2 százalékpontnyi volt a különbség. A differencia a teljes lakosságban még jelentősebb, 18,4 százalékpont volt. Úgy tűnik tehát, sokakat érdekelt, hogy mit tud nyújtani az RTL Klub új kvízműsora, amelynek első adását azért hozták a tervezettnél előrébb, mert az RTL-nél megtudták, hogy a TV2 egy hasonló műsor elindítását tervezi.

A négy hét – alábbi táblázatunkban látható – adatai közül is kiemelkedőek a múlt heti számok. November 13-án hétfőn 9,9 százalékpontos vereséget szenvedett Tények a 18-59 év közöttiek körében, a teljes lakosságban 3,6 százalékpontnyit. Kedden a különbség 18-59-ben 9,4 százalékpont volt, a teljes lakosság körében 4,3 százalékpont. Szerdán Vajnáék hátránya tovább nőtt: a 18-59-es korosztályban 10,0 százalékpont volt, a teljes (4+) lakosságban 4,5. Csütörtökön 18-59-ben ismét 10,0, a teljes lakosságban 3,7 százalékpont volt a differencia. Pénteken 7,3 százalékpontos zakó jött Vajna embereinek, amit csak az szépített, hogy a teljes lakosságban mindössze 0,4 százalékponttal kaptak ki. Szombaton 5,6 százalékpont volt a különbség 18-59-ben, míg a teljes lakosságban 3,1 százalékpont. Ennek a sornak a végén pedig ott áll a már említett, vasárnapi 13,5 százalékpontos különbség.

Kiemelt kép: Gönczi Gábor és Marsi Anikó, a Tények műsorvezetői