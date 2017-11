Hangszépségversenyen csapnak össze a call centeresek

Már a hatodik alkalommal rendezik meg idén a Call Center Hangszépségversenyt, melynek célja, hogy kiderüljön, kié Magyarország legszebb női és férfi call centeres hangja. A verseny szervezői szerint ugyanis a telefonos ügyfélszolgálatosok segítőkészsége és kedves hangja több figyelmet és elismerést érdemelne.

A versenyt idén is a Direkt és Interaktív Marketing Szövetség (DIMSZ) Contact Center tagozata szervezi, együttműködésben a Kreatív című szakportállal és a Multicom támogatásával. A hangszépségversenyre benevezők hangját idén is szakmai zsűri előszűri, majd a döntőbe jutott tíz-tíz legjobb férfi és női hang a szavazófelülettel a kreativ.hu-ra kerül ki november közepén, ahol a közönség is szavazhat.

A döntőzsűri tagjai a döntősök közül egy-egy szakmai különdíjra érdemes versenyzőt választanak ki. A szavazást és a döntőzsűrizést november 24-én zárják le, az egyes kategóriák győzteseit pedig november 28-án, a Kreatív Lollipop című reklámversenyének díjátadóján hirdetik ki. A győztesek a szakmai elismerésen túl nyereményeket is kapnak.

Az idei megmérettetésre az esemény weboldalán megtalálható Márai Sándor idézetet kell hanganyagként rögzíteni és beküldeni a nevezéshez a somogyi.endre@dimsz.hu e-mail címre.

A szervezők egyébként eredetileg már a napokban lezárták volna a nevezéseket, de a nagy érdeklődésre hivatkozva meghosszabbították a nevezési határidőt november 14-ig, tehát jövő keddig még bárki benevezhet.

A döntőzsűri tagjai: Szerényi Szabolcs, a Kreatív főszerkesztő-helyettese; Kovácsházy Dénes, a Multicom ügyvezető igazgatója, a DIMSZ Contact Center tagozatának elnöke; Viniczai András, a Café Communications innovációs igazgatója, a DIMSZ elnökségi tagja.

Fotó: Thinkstock