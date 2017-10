Kibővült az IAB elnöksége

Dudás Gergely (RTL Magyarország) és Kovács Péter (CEMP) is bekerül az IAB Hungary elnökségébe, mivel ők kapták a legtöbb szavazatot a napokban megrendezett szavazáson. Összesen öt jelölt közül választhattak az IAB tagjai, az imént említett személyeken kívül még Gazsó Gábor (Evomedia), Kékesi Zsuzsa (HVG) és Zalai Ágnes (Central Digitális Média) voltak jelöltek – derül ki az internetes reklámszakmai szervezet blogjáról.

Dudás Gergely az RTL Magyarország kereskedelmi igazgatója, első diplomáját 2000-ben a BGE kereskedelmi szakán szerezte, majd ezt 2004-ben marketing mester diplomával egészített ki. Jelenlegi munkahelyén már 17 éve dolgozik, ezen belül 2008-2015 között értékesítési igazgató volt, majd 2015-től lett kereskedelmi igazgató az RTL Magyarországnál, ahol a televíziós értékesítés mellett az egyre hangsúlyosabb digitális értékesítési területért is felel. Jelölti bemutatkozója szerint szívügye és az IAB-n belül legfőbb célja az online videós piac fejlesztése, amely meggyőződése szerint a digitális hirdetési piacon a következő időszak legnagyobb növekedést generáló területe lesz.

Izgatottan állok az elnökségi feladatok elébe. Nekem a tévében felnőve mindig erős kötődésem lesz a videóhoz. Új érzem, hogy lesz feladatom rendesen

– írta Dudás Gergely a megválasztása kapcsán az IAB Hungary blogjának.

Kovács Péter a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán kommunikáció- és médiatudomány szakon végzett 2010-ben, majd tanulmányai után a Kreatív magazint is kiadó, valamint a Kreatív Online-t is működtető Professional Publishing Hungary kiadónál (a mai PPH Médiánál) helyezkedett el, ahol fél év rendezvényszervezés után átkerült az értékesítési csapatba. 2013-ban csatlakozott a CEMP Sales House csapatába, ahol kezdetben a direkt értékesítés volt a feladata, majd később beletanult az ügynökségi kapcsolattartás világába is. 2016 év vége óta értékesítési vezetőként dolgozik, ahol a direkt ügyfélkapcsolatokért felelős csoportot vezeti. Hobbija a zene, a filmek és az utazás.

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy megválasztottak elnökségi tagnak.

Tagságom alatt a legjobb tudásom szerint szeretném erősíteni a kapcsolatot a piaci szereplők között. A technológia és a felhasználói élmény folyamatosan változik, reagálni kell a piac szükségleteire. Célom a digitális média erősítése, valamint új hirdetési megoldások megtalálása. A feladat az, hogy ezeket együtt alakítsuk és formáljuk úgy, hogy közben a felhasználók is pozitívan élik meg azt

– mondta a blognak az új elnökségi tag.

Kiemelt kép: Dudás Gergely (balra) és Kovács Péter (jobbra)